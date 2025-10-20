20. 10. Vendelín
"Otce nikdy neztratí, ale dobře ví, kdo z rodičů se jim věnuje," říká Belohorcová

Zuzana Belohorcová s dcerou Salmou a synem NeviemFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Manželská krize mezi Zuzanou Belohorcovou a Vlastou Hájkem už je několik týdnů veřejným tajemstvím. Bývalá moderátorka nyní poprvé naznačila, jak si představuje svou budoucnost.

Desítky let patřili Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek ke stabilním párům. To je ale minulostí. Na ostrově Tenerife, kde rodina doteď žila a manželé vlastnili realitní kancelář, se proslýchá, že za vším stály Hájkovy nevěry s kolegyněmi z kanceláře. A i když dosud ani jeden z nich rozpad vztahu nepotvrdil, jejich chování je výmluvné. 

Zuzana Belohorcová
Zuzana Belohorcová

Belohorcová udělala radikální krok: zbavuje se Hájka i jejich luxusního sídla

Celebrity

O víkendu Zuzana s dcerou Salmou a synem Neviem přiletěla na skok do Prahy, kde moderovala svatební veletrh, v plánu má navštívit také rodné Slovensko. „Děti jsou naprosto nadšené, že je tady počasí takové, jaké je, protože se trochu ochladí z toho vedra, ve kterém žijí,“ prozradila bývalá moderátorka to, že její potomci si cestování s maminkou opravdu užívají. A jak to tak vypadá, to, že je nedoprovází jejich otec, jim vůbec nevadí. 

„Já jsem ta maminka, která dětem vždy dávala nejvíc. Samozřejmě toho otce nikdy neztratí, to je bez debaty, ale oni vlastně nějakým způsobem vždycky ví, kde se jim děje ta láska a kdo z těch partnerů se jim věnuje,“ řekla Blesku Zuzana, která tak dala jasně najevo, že po rozchodu plánuje mít děti ve své péči. V médiích proběhla také informace o tom, že Hájek se hodlá od rodiny odstěhovat do Ameriky, momentálně tam ale míří Belohorcová s dětmi. „Jedeme jenom na dovolenou, budeme tam 14 dnů. Já a moje děti máme v plánu žít dál na Tenerife, kde chci pokračovat v realitním byznysu,“ ujišťuje blondýnka. 

Všechny však zajímá, s jakým týmem bude na ostrově podnikat, protože podle zvěstí ji manžel podváděl téměř se všemi zaměstnankyněmi jejich realitní kanceláře. O tom na rovinu promluvila Ornella Koktová v podcastu, který má spolu s Agátou Hanychovou. „Máme pár známých, kteří mu svěřili svůj byt, aby ho pronajímal, když oni tam zrovna nejsou. No a začalo jim být divný, že ten jejich byt furt není pronajatej, co se děje,“ pokračovala ve vyprávění Koktová s tím, že od Hájka majitelé nemovitostí slýchali výmluvy typu, že se klientům na bytě něco nelíbilo nebo že požadovaná částka byla příliš vysoká. „No a jeden člověk tam dal fotopasti a hádejte, co zjistil? Že je to Vlasty šmajchlkabinet. Nevzal tam jednu makléřku, ale kromě jedné všechny. A tu jednu tam prý nevzal, protože byla tlustá a nelíbila se mu. To je strašný,“ šokovala svým tvrzením Koktová.

Zdroj: Blesk, podcast Agáta a Ornella

