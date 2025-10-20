Desítky let patřili Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek ke stabilním párům. To je ale minulostí. Na ostrově Tenerife, kde rodina doteď žila a manželé vlastnili realitní kancelář, se proslýchá, že za vším stály Hájkovy nevěry s kolegyněmi z kanceláře. A i když dosud ani jeden z nich rozpad vztahu nepotvrdil, jejich chování je výmluvné.
