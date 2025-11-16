17. 11. Mahulena
Nikol Leitgeb ženou k soudu. "Netušila jsem, že budeme překážet," posteskla si

Karavan, Nikol Leitgeb
Film Karavan měl 25. 8. 2025 premiéru v pražském kině Lucerna.
Karavan, Nikol Leitgeb
Film Karavan měl 25. 8. 2025 premiéru v pražském kině Lucerna.
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Pro dobrotu, na žebrotu. Tak by se asi daly shrnout pocity, které v poslední době cloumají Nikol Leitgeb, která před dvěma lety založila nadační fond díky němuž se snaží pomáhal lidem v nouzi.

Pomoci potřebným se influencerka Nikol Leitgeb věnuje už řadu let. Napřed se soustředila na pomoc hlavně díky sbírkám které organizoval na svém profilu na Instagramu, kde patří k nejúspěšnějších českým osobnostem. Před dvěma lety ale založila Nadační fond Radovan, díky němuž chtěla svou charitativní pomoc ještě více zefektivnit. Ne každému se ale její jednání líbí. Přišla nám předžalobní výzva. A vůbec mi neudělala dobře, posteskla si právě na Instagramu Leigeb. 

Nikol Leitgeb
Nikol Leitgeb

Kritizovala ministra, sousedí s prezidentem a létá jen pod vlivem. Nikol Leitgeb slaví narozeniny

Celebrity

Jsou to dva roky, co jsme založili Nadační fond Radovan. Netušila jsem, kolik práce, energie, času a taky peněz nás to bude stát. Ale vůbec nelituju, máme toho za sebou hodně a udělali jsme, myslím, spoustu dobrého. Co by mě ale vůbec nenapadlo – že někomu budeme svou činností překážet. Že nám někdo bude házet klacky pod nohy a že nás, nakonec, požene až k soudu, napsala Nikol a prozradila, že spor se týká jména nadačního fondu. Ten pojmenovala podle přezdívky svého staršího syna. Netušila jsem, že ještě v Brně existuje spolek RadoVan (*2019). A že to bude do budoucna obrovský problém.

Máme za sebou dlouhé měsíce táhlého sporu, kde není cesta domluvy. RadoVan s námi nechce koexistovat. A chce to dotáhnout až do úplného konce – donutit nás, abychom omezili naše činnosti a změnili náš název. Nerozumím tomu. A mrzí mě, że energii (a peníze), kterou bych nejraději věnovala lidem, kteří to potřebují, teď musím směrovat do sporu, který je naprosto zbytečný. Dvě různé organizace, jak činností, tak formou, které každá svým způsobem pomáhají, přece nemůžou soupeřit. Vždyť si nekonkurujeme. Máme stejné cíle. Nebo ne? O co tady vlastně jde? Asi tuším, naznačila tajemně. 

Leitgeb také přiznala, že řešení, které se nabízí není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Představa, že bych teď měla vše přejmenovat a začít znova…není to jen práce a administrativa. Je v tom tolik emocí, tolik vzpomínek a lidí, kterým už jsme pod tímto názvem pomohli. A je v tom i taková marnost. Demotivace. Nevím, jestli bych měla sílu to celé budovat znova, píše s tím, že doufá, že budou schopni nakonec přece jen najít nějaké vyhovující řešení.

ČTĚTE TAKÉ: Za to, že jsem přibrala, jsem to dost slízla, říká Nikol Leitgeb a chodí na terapie

„Mohla bych vyprávět, ale nebudu. Cítím jen prosté, lidské rozčarování z toho, že i v neziskovém světě, kde by měla převládat spolupráce a společná služba lidem, existují konkurenční boje. Prostě mi nejde k sobě dát dohromady „pomáhat a „konkurence….Nechápu, nerozumím…," vyjádřila podporu modelka Veronika Kašáková, která se sama věnuje charitě a pomáhá mladým lidem, kteří prošli dětským domovem, stejně jako ona s bratrem. „Nikol, nevzdávejte to. Máte za sebou s Radovanem spoustu, spoustu záslužný práce a pomoci. Držím palce. Věřím, že ego ustoupí zdravému rozumu,“ přidala svůj kometář herečka Jitka Schneiderová.

VIDEO: 3v1 odzbrojují upřímností: Trochu jsme vyhořely a Nikol je možná neschopná matka

3v1 odzbrojují upřímností: Trochu jsme vyhořely a Nikol je možná neschopná matka | Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Instagram

