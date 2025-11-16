Pomoci potřebným se influencerka Nikol Leitgeb věnuje už řadu let. Napřed se soustředila na pomoc hlavně díky sbírkám které organizoval na svém profilu na Instagramu, kde patří k nejúspěšnějších českým osobnostem. Před dvěma lety ale založila Nadační fond Radovan, díky němuž chtěla svou charitativní pomoc ještě více zefektivnit. Ne každému se ale její jednání líbí. „Přišla nám předžalobní výzva. A vůbec mi neudělala dobře,“ posteskla si právě na Instagramu Leigeb.
