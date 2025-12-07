Nevěřili, že uspěje. Od plaché dívky z Georgie k hollywoodské legendě, která kvůli plastikám nevychází z domu

Plachá dívka z americké Georgie, která v dětství koktala a bála se vystupovat před lidmi, se stala jedním z největších sexsymbolů filmových 80. let a později i držitelkou Oscara.
Kim Basinger, plachá dívka z jihu USA, která koktala a bála se vystupování, se stala jedním z největších sexsymbolů 80. let a později i oceňovanou herečkou. Dcera modelky a jazzmana začínala jako úspěšná modelka v New Yorku, aby se přes televizní role a bondovku dostala až k Oscaru za film L.A. – Přísně tajné. Její životní příběh je plný nečekaných zlomů, úzkostí i oslnivých triumfů.
Kim Basinger okouzlila svět nejen krásou, ale i talentem, který dokázala proměnit v respektovanou hereckou kariéru. Její životní cesta však nebyla ani zdaleka tak blyštivá, jak by se z lesku Hollywoodu mohlo zdát. Za oslnivými úspěchy, slávou i titulky bulváru se skrývá příběh plný nejistoty, psychických bojů, odvážných rozhodnutí i osobních pádů. Kim Basinger celý život hledala rovnováhu mezi citlivou povahou a světem, který od ní očekával dokonalost. A právě tento kontrast z ní udělal jednu z nejzajímavějších ženských ikon filmové historie.
Kimila Ann Basinger se narodila 8. prosince 1953 ve městě Athens ve státě Georgia. Pochází z početné rodiny — byla třetím z pěti dětí. Její otec Donald Wade Basinger byl trumpetista a později finanční poradce, maminka Ann Lee pracovala jako modelka a herečka ve vodních baletech. Právě po ní Kim zdědila krásu, ale i citlivou povahu. V dětství byla velmi nesmělá, trpěla úzkostmi a koktáním, což u budoucí herecké hvězdy působí až paradoxně.
Studium a první sny o kariéře
Kim navštěvovala střední školu v rodné Georgii, kde se věnovala baletu a herectví. Přestože byla uzavřená, vnitřně ji to táhlo k umění. V 17 letech se přihlásila do soutěže Miss Georgia, kterou vyhrála, a díky tomu se jí začaly otevírat první dveře do světa modelingové kariéry.
Modeling jako odrazový můstek
Po skončení školy se přestěhovala do New Yorku, kde se velmi rychle prosadila jako úspěšná modelka. Objevovala se na obálkách prestižních časopisů a v reklamních kampaních. Přesto cítila, že modeling jí nestačí. Začala navštěvovat herecké kurzy, intenzivně studovala zpěv i dramatickou výchovu a postupně se připravovala na velkou změnu.
Začátky herecké kariéry
Koncem 70. let se přestěhovala do Los Angeles, kde zpočátku hrála menší role v televizi a v béčkových filmech. Průlom přišel v roce 1981 role v bondovce Nikdy neříkej nikdy po boku Seana Conneryho. Poprvé na sebe výrazně upozornila nejen krásou, ale i hereckým projevem.
Světová sláva díky erotickému dramatu
Skutečný status sexsymbolu i herecké hvězdy jí přinesl film 9 a ½ týdne (1986), kde si zahrála po boku Mickeye Rourkea. Film způsobil senzaci a Kim se stala ikonou 80. let. Následovaly úspěšné snímky Zloděj (1981), Smrtící hra či Batman (1989), kde ztvárnila novinářku Vicki Vale po boku Michaela Keatona.
Herecký vrchol a Oscar
Zásadní zlom v její kariéře přišel s filmem L. A. – Přísně tajné (L.A. Confidential) z roku 1997. Role luxusní společnice Lynn Bracken jí přinesla Oscara za nejlepší herečku ve vedlejší roli, Zlatý glóbus a obrovský respekt kritiky. Definitivně tak dokázala, že není jen krásnou tváří Hollywoodu, ale i výraznou dramatickou herečkou.
Další slavné role
Z jejích nejznámějších filmů nelze opomenout:
-
Živý terč
The Getaway (Uprchlík)
-
8 Mile po boku Eminema
-
Dveře do tmy
-
Grudge Match
Kim Basinger se během kariéry dokázala pohybovat mezi komerčními hity i náročnými dramatickými rolemi a udržela si respekt napříč generacemi.
Citlivá osobnost za reflektory
Přestože působila jako symbol ženské krásy, celý život bojovala s úzkostmi a trémou. Otevřeně mluvila o své introverzi i psychických obtížích, čímž se stala inspirací pro mnoho lidí. V osobním životě byla provdaná za herce Alec Baldwina, se kterým má dceru Ireland Baldwin, dnes známou modelku.
Kvůli platiskám dnes prakticky nevychází z domu
Dnes žije Kim Basinger velmi nenápadně a z velké části mimo záři reflektorů. Do společnosti prakticky nechodí a jen výjimečně ji zachytí paparazzi – například nedávno při klidném setkání s dcerou Ireland Baldwin a vnučkou, což byla jedna z mála jejích veřejných „výjimek“ v posledních letech. Herečka se po filmu Fifty Shades Freed (2018) téměř stáhla z velkých rolí. Věnuje se už jen ojedinělým projektům, většinou menším filmům, dabingu nebo videohrám, a vede relativně poklidný život mimo Hollywood. Finančně je přitom zajištěná – po někdejším bankrotu se jí podařilo situaci stabilizovat a její majetek se dnes odhaduje zhruba na 20 milionů dolarů
Psychické potíže
Za jejím ústraním nestojí jen touha po klidu, ale také dlouholeté psychické potíže. Kim Basinger opakovaně mluvila o tom, že trpí agorafobií a úzkostmi, které ji v minulosti doslova uvěznily doma – měla panické ataky, bála se chodit mezi lidi a nějaký čas nebyla schopná ani řídit auto. K tomu se přidává i tlak okolí na vzhled: nepovedené plastické zákroky se staly terčem kritiky médií a podle řady bulvárních zdrojů ještě víc přispěly k tomu, že se herečka veřejnosti straní.
Dnes se proto Kim soustředí hlavně na rodinu a svůj vnitřní klid. Občas se objeví po boku dcery Ireland, ale jinak se vědomě drží mimo filmový průmysl i společenské dění. Pro mnoho fanoušků tak zůstává spíš tichou legendou, která si po hvězdné kariéře zvolila život v ústraní. Známá herečka 8. prosince oslaví 72. narozeniny.