8. 12.
Nevěřili, že uspěje. Od plaché dívky z Georgie k hollywoodské legendě, která kvůli plastikám nevychází z domu

Kim Basinger
Kim BasingerFoto: Profimedia
Kim Basinger
Kim BasingerFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Kim Basinger, plachá dívka z jihu USA, která koktala a bála se vystupování, se stala jedním z největších sexsymbolů 80. let a později i oceňovanou herečkou. Dcera modelky a jazzmana začínala jako úspěšná modelka v New Yorku, aby se přes televizní role a bondovku dostala až k Oscaru za film L.A. – Přísně tajné. Její životní příběh je plný nečekaných zlomů, úzkostí i oslnivých triumfů.

Plachá dívka z americké Georgie, která v dětství koktala a bála se vystupovat před lidmi, se stala jedním z největších sexsymbolů filmových 80. let a později i držitelkou Oscara.

Kim Basinger okouzlila svět nejen krásou, ale i talentem, který dokázala proměnit v respektovanou hereckou kariéru. Její životní cesta však nebyla ani zdaleka tak blyštivá, jak by se z lesku Hollywoodu mohlo zdát. Za oslnivými úspěchy, slávou i titulky bulváru se skrývá příběh plný nejistoty, psychických bojů, odvážných rozhodnutí i osobních pádů. Kim Basinger celý život hledala rovnováhu mezi citlivou povahou a světem, který od ní očekával dokonalost. A právě tento kontrast z ní udělal jednu z nejzajímavějších ženských ikon filmové historie.

Dětství a rodiče

Kimila Ann Basinger se narodila 8. prosince 1953 ve městě Athens ve státě Georgia. Pochází z početné rodiny — byla třetím z pěti dětí. Její otec Donald Wade Basinger byl trumpetista a později finanční poradce, maminka Ann Lee pracovala jako modelka a herečka ve vodních baletech. Právě po ní Kim zdědila krásu, ale i citlivou povahu. V dětství byla velmi nesmělá, trpěla úzkostmi a koktáním, což u budoucí herecké hvězdy působí až paradoxně.

Kim Basinger
Kim BasingerFoto: Profimedia
