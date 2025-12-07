Už 20. prosince to bude přesně rok, co tragicky zemřela zpěvačka Helena Zeťová (†44). Jen několik týdnů před tímto smutným výročím by někdejší hvězda tria Black Milk oslavila své 45. narozeniny. I to je jeden z důvodů, proč fanoušci znovu upravili pietní místo, které po jejím odchodu spontánně vzniklo.
Rok bez Heleny Zeťové: Fanoušci jí upravili pietní místo a chystají se na bolestivé výročí
Už za pár dní uplyne rok od tragické smrti Heleny Zeťové (†44). Zpěvačka by přitom jen před pár týdny oslavila 45. narozeniny. Oddaní fanoušci proto z lásky znovu upravili její pietní místo, vyměnili fotografie, doplnili barvy a zaplavili profil dojemnými vzkazy, které jsou alespoň malou útěchou pro rodinu i blízké.
„S Luckou jsme ho na zimní měsíce upravili do dvou barev, do fialové a modré, a vyměnili letní foto za zimní. Nejsme Helenčini známí, ani kamarádi, děláme to vše srdcem pro Helču, její rodinu a její kamarády a pro lidi, kteří Helenku měli opravdu rádi. Tak nějak to cítíme, že je to správné,“ napsal na facebookovém profilu zpěvačky fanoušek Michal. Jeho slova nezůstala bez odezvy – rodina Heleny Zeťové jeho péči ocenila krátkým, ale jasným vzkazem: „Děkujeme.“ Autoři příspěvku se tak s velkou láskou a pokorou starají o místo, kde mohou i ostatní fanoušci i blízcí vzpomínat.
S přibližujícím se výročím tragédie přibývá také emotivních zpráv a vzpomínek. Nejen maminka zpěvačky, Alena Semelková, se tak musí připravovat na velmi těžké období, které ji čeká. Podpora fanoušků a jejich dojemné vzkazy však mohou alespoň částečně ulevit od bolesti, i když tu z jejího srdce nikdy zcela nevymažou.
„Moje tajná láska od dětství a strašně talentovaná zpěvačka a nádherná ženská s nepřekonatelným chraplákem. Těžko to nesu, chlap jako hora a když se to stalo, brečel jsem jako želva,“ svěřil se jeden z jejích obdivovatelů.
Nešťastná náhoda. Zeťová zemřela kvůli cigaretě
Na začátku letošního roku proběhlo poslední rozloučení s oblíbenou zpěvačkou, která koncem prosince roku 2024 zemřela po pádu z okna. Podle policie se jednalo o nehodu. Že šlo o nehodu a nikoli úmysl, byli tehdy přesvědčení i obyvatelé Prostřední Bečky na Valašsku, kde Zeťová žila. Podle nich se jí stala osudná chuť na cigaretu. „Nikdo to tady v obci nechápe, prvně se tu hodně mluvilo, že vypadla z okna, když je myla, ale známá tatínka teď přišla s novou verzí. Helenka byla večer před tou nehodou pít v hospodě a vždy za to uměla vzít. Když ráno vstala, tak se jí asi s kocovinou nechtělo před dům a kouřila vsedě na okně. Často jsme ji tam takhle vídali. Asi se jí zamotala hlava a ona nešťastně spadla,“ řekla Blesku sousedka.