Rok bez Heleny Zeťové: Fanoušci jí upravili pietní místo a chystají se na bolestivé výročí

Už za pár dní uplyne rok od tragické smrti Heleny Zeťové (†44). Zpěvačka by přitom jen před pár týdny oslavila 45. narozeniny. Oddaní fanoušci proto z lásky znovu upravili její pietní místo, vyměnili fotografie, doplnili barvy a zaplavili profil dojemnými vzkazy, které jsou alespoň malou útěchou pro rodinu i blízké.

Už 20. prosince to bude přesně rok, co tragicky zemřela zpěvačka Helena Zeťová (†44). Jen několik týdnů před tímto smutným výročím by někdejší hvězda tria Black Milk oslavila své 45. narozeniny. I to je jeden z důvodů, proč fanoušci znovu upravili pietní místo, které po jejím odchodu spontánně vzniklo.

Tragická smrt Heleny Zeťové otřásla Českem. Dnes by bylo rebelce českého popu 45 let

Celebrity

„S Luckou jsme ho na zimní měsíce upravili do dvou barev, do fialové a modré, a vyměnili letní foto za zimní. Nejsme Helenčini známí, ani kamarádi, děláme to vše srdcem pro Helču, její rodinu a její kamarády a pro lidi, kteří Helenku měli opravdu rádi. Tak nějak to cítíme, že je to správné,“ napsal na facebookovém profilu zpěvačky fanoušek Michal. Jeho slova nezůstala bez odezvy – rodina Heleny Zeťové jeho péči ocenila krátkým, ale jasným vzkazem: „Děkujeme.“ Autoři příspěvku se tak s velkou láskou a pokorou starají o místo, kde mohou i ostatní fanoušci i blízcí vzpomínat.

S přibližujícím se výročím tragédie přibývá také emotivních zpráv a vzpomínek. Nejen maminka zpěvačky, Alena Semelková, se tak musí připravovat na velmi těžké období, které ji čeká. Podpora fanoušků a jejich dojemné vzkazy však mohou alespoň částečně ulevit od bolesti, i když tu z jejího srdce nikdy zcela nevymažou.

„Moje tajná láska od dětství a strašně talentovaná zpěvačka a nádherná ženská s nepřekonatelným chraplákem. Těžko to nesu, chlap jako hora a když se to stalo, brečel jsem jako želva,“ svěřil se jeden z jejích obdivovatelů.

Nešťastná náhoda. Zeťová zemřela kvůli cigaretě

Na začátku letošního roku proběhlo poslední rozloučení s oblíbenou zpěvačkou, která koncem prosince roku 2024 zemřela po pádu z okna. Podle policie se jednalo o nehodu. Že šlo o nehodu a nikoli úmysl, byli tehdy přesvědčení i obyvatelé Prostřední Bečky na Valašsku, kde Zeťová žila. Podle nich se jí stala osudná chuť na cigaretu. „Nikdo to tady v obci nechápe, prvně se tu hodně mluvilo, že vypadla z okna, když je myla, ale známá tatínka teď přišla s novou verzí. Helenka byla večer před tou nehodou pít v hospodě a vždy za to uměla vzít. Když ráno vstala, tak se jí asi s kocovinou nechtělo před dům a kouřila vsedě na okně. Často jsme ji tam takhle vídali. Asi se jí zamotala hlava a ona nešťastně spadla,“ řekla Blesku sousedka.

Video: Tým Spotlight

Zdroj: Facebook Heleny Zeťové, Blesk.cz, Novinky.cz

