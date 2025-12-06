Přeskočit na obsah
6. 12. Mikuláš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Dara Rolins: Od dětského zázraku ke královně popu, která ustála i ty nejtvrdší rány

Dara Rolins
Dara RolinsFoto: Profimedia.cz
Dara Rolins
Dara RolinsFoto: Profimedia.cz
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Dara Rolins slaví 53. narozeniny. Hitem, který ji celoživotně proslavil, byla píseň Zvonky štěstí. Tu nazpívala s Karlem Gottem, když jí bylo 12 let. Připomeňme si další velké chvíle v jejím životě.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Zpěvačka, která je dnes známá jako Dara Rolins, se narodila 7. prosince 1972 v Bratislavě. Odmala bylo jasné, že má pěvecký talent, v šesti letech rozjela kariéru naplno. O tři roky později vyšla její první deska a rok nato se umístila v anketě Zlatý slavík. Ve stejném roce také absolvovala první turné.

Reklama
Dara Rolins
Dara Rolins

„Bylo to velmi magické,“ říká Dara Rolins o zásnubách s Pavlem Nedvědem

Celebrity

Osudovou lásku prožila s hudebníkem Matějem Homolou ze skupiny Wohnout, s nímž má svou jedinou dceru Lauru (2008). Vztah s Homolou ale nevydržel. Brzy po rozchodu se dala dohromady se zpěvákem a raperem Rytmusem, se kterým byla až do roku 2018. Dnes je více než tři roky šťastná po boku fotbalisty Pavla Nedvěda. Zavzpomínejte v galerii na hlavní momenty v životě zpěvačky.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Dara Rolins promluvila o plánované svatbě i předmanželské smlouvě

Předchozí
1234519
Pokračovat

Zpívá celý život

Dara Rolins zamlada
Zpívá celý životFoto: ČTK

Dara se narodila 7. prosince 1972 v Bratislavě. Její rodné příjmení je Gambošová. Odmala bylo jasné, že má pěvecký talent, v šesti letech začala s kariérou zpěvačky naplno. O tři roky později vyšla její první deska, a rok nato se umístila v anketě Zlatý slavík. V témže roce také absolvovala první turné.

Pojďme si v galerii připomenout důležité momenty jejího života.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama