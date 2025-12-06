Zpěvačka, která je dnes známá jako Dara Rolins, se narodila 7. prosince 1972 v Bratislavě. Odmala bylo jasné, že má pěvecký talent, v šesti letech rozjela kariéru naplno. O tři roky později vyšla její první deska a rok nato se umístila v anketě Zlatý slavík. Ve stejném roce také absolvovala první turné.
Dara Rolins: Od dětského zázraku ke královně popu, která ustála i ty nejtvrdší rány
Dara Rolins slaví 53. narozeniny. Hitem, který ji celoživotně proslavil, byla píseň Zvonky štěstí. Tu nazpívala s Karlem Gottem, když jí bylo 12 let. Připomeňme si další velké chvíle v jejím životě.
Osudovou lásku prožila s hudebníkem Matějem Homolou ze skupiny Wohnout, s nímž má svou jedinou dceru Lauru (2008). Vztah s Homolou ale nevydržel. Brzy po rozchodu se dala dohromady se zpěvákem a raperem Rytmusem, se kterým byla až do roku 2018. Dnes je více než tři roky šťastná po boku fotbalisty Pavla Nedvěda. Zavzpomínejte v galerii na hlavní momenty v životě zpěvačky.
Zpívá celý život
Rozená zpěvačka
Dara Rolins má zpěv v krvi. Už od mateřské školy bylo jasné, jakým směrem se bude ubírat. Ve čtyřech letech poprvé stála před televizními kamerami. Když jí bylo 16 let, opustila stáj manažera Ladislava Štaidla a vydala se vlastní cestou.
S Karlem Gottem
Daru proslavil hit Zvonky štěstí. Písničku nazpívala ve 12 letech s legendárním Karlem Gottem a dodnes patří k nejznámějším československým skladbám.
Dcera Laura
V roce 2008 se Daře a Matěji Homolovi narodila dcera Laura. Jde o jediného Dařina potomka.
Zrada v přímém přenosu
V listopadu 2010 utrpěl vztah Rolins a Homoly velkou ránu. Fotografové Homolu přistihli, jak si ve své dodávce užívá sex s jinou ženou. Homola v té době tvrdil, že se zpěvačkou už půl roku nežije, a nevěry se tak nedopustil. To ale zdrcená Rolins odmítla. "Nechápu nic. Třeba proč mě držel za ruku, když už v té době patřil jiné ženě. Proč vykřičel do médií, jak mě miluje a chce se mnou další dítě?" vrtěla hlavou. Situace pro ni byla o to těžší, že v té době čelila obvinění, že zavinila smrt motocyklisty.
Dcera jako kamarádka
S dcerou vycházejí, jako by byly kamarádky. Dara si společné chvíle užívá a dcera je pro ni na prvním místě. O tom vypovídá i popisek pod fotkou na sociálních sítích. "Poslední dny prázdnin s tou nejlepší parťačkou na cestách mohou začít."
Rodina
Ačkoli s Matějem Homolou rodinu už netvoří, nakonec k sobě našli cestu. Jejich vztah lze označit až za nadstandardní. Když například letos Homola ošklivě havaroval na motorce v Albánii, vezl ho do nemocnice po příletu do Česka současný Dařin partner Pavel Nedvěd.
Láska s Rytmusem
Dara žila sedm let po boku zpěváka a rapera Rytmuse. Rozešli se v roce 2018.
Dara s Foxinou
Zpěvačka miluje psy a před několika lety si pořídila fenku německého trpasličího špice. Pojmenovala ji Foxinka.
Miluje sport
Rolins dbá o to, aby byla ve skvělé kondici. "Našla jsem druh cvičení, který svědčí mému tělu, a tím je jóga. Ta moje tělo umí neskutečně tvarovat, natahovat a protahovat. Díky ní jsem ztratila taková ta kila navíc, bez nichž pak vypadám o dost vysportovaněji. Prostě zbavíš se toho, co tělo nepotřebuje, a najednou ti vylezou svaly. A musím říct, že právě jóga postavu vykreslí dokonale," řekla zpěvačka pro magazín Running.
V porotě SuperStar
V roce 2009 tvořila spolu s Martou Jandovou, Ondřejem Hejmou a Pavlem Haberou porotu v hudební soutěži Česko-Slovenská SuperStar.
Nahoty se nebojí
Rolins má postavu jako modelka. Před fotoaparátem se navíc nestydí, takže jí nedělají problém ani odvážnější snímky. Svým vysportovaným tělem se ráda chlubí na Instagramu.
Tahanice u soudu
V roce 2010 Dara nešťastnou náhodou srazila v Šáreckém údolí motocyklistu Jindřicha Rotrekla. Ten svému zranění podlehl. Dara nakonec dostala 18 měsíců podmíněně, povinnost odškodnění poškozeným a zákaz řízení. V roce 2013 ale prezident Václav Klaus vyhlásil amnestii, která se vztahovala i na Daru. Zápis v trestním rejstříku tak byl smazán.
Plastiky
Je jednou z nejkrásnějších slovenských celebrit, ale i ona trpěla komplexy. Zejména ze svých prsou a nosu. "Narodila jsem se s hrudníkem po tátovi. Maminka má krásná prsa, ale bohužel jsme je ani jedna ze dvou dcer nepodědily. Proto jsem si je koupila. Taky mě nebavil můj nos, takže i ten jsem si nechala upravit," přiznala pro Novinky.cz.
Smrt kamarádky
V září 2016 zasáhla zpěvačku krutá rána. Po skoro ročním boji s rakovinou tehdy zemřela její dlouholetá manažerka Eva Skallová. Ta byla také Dařinou nejlepší kamarádkou, trávily spolu veškeré volné chvíle i dovolené. Obě ženy měly dokonce stejně staré dcery.
Vybrala si sestry
Díky své práci tráví spoustu času na cestách. Tam ji doprovázejí její tanečnice, se kterými ji pojí daleko víc než kolegiální vztah. Zpěvačka je považuje za své blízké přítelkyně a říká jim důvěrně "sestry".
Velká láska
"Od léta se propojily pracovní i příjemnější povinnosti v Itálii," přiznala Dara v prosinci 2021, že se v jejím životě objevil nový muž - slavný český fotbalista Pavel Nedvěd. "Jsme šťastní, že se nám povedlo nechat si to tak dlouho pro sebe a vlastně poprvé v životě prožít ty nejhezčí počátky vztahu jen ve dvou, bez publika a asistence médií," řekla zpěvačka, když vztah vyšel najevo.
Velkolepá oslava
Ke svým padesátinám si v lednu 2023 Dara nadělila první velkolepý koncert v O2 areně. Kupodivu se na něm objevil i její expartner Rytmus. "Jsou tady všichni, které respektuji a nějakým způsobem patřili a patří do mého života," nechala se Dara slyšet. S Darou si na koncertě zazpívala i její dcera Laura. "Kde jinde by měla moje Laura poprvé v životě vystoupit než v O2 areně," prohlásila zpěvačka.
Lifting obličeje
V posledním roce se jméno zpěvačky skloňuje hlavně v souvislosti s liftingem obličeje, který podstoupila v Itálii. Její operatér se ale pochlubil záběry z ošetření a tak nebylo pro Rolins možné zákrok utajit. Na sociálních sítích se pak objevila velkou spousta nenávistných komentářů, na které ale reagovala s nadhledem.