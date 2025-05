"Za to, že jsem přibrala, jsem to dost slízla," říká Nikol Leitgeb a chodí na terapie

„Tenkrát jsem strašně trpěla. Myslím, že kdyby se to stalo dneska, kdybych přibrala třeba deset kilo, společnost by se mě už spíš zastala,“ věří Nikol v to, že doba se posunula a kritizovat někoho za jeho vzhled je už dnes pro velkou část veřejnosti nepřijatelné. O svoje psychické zdraví ale cíleně pečuje. „Já chodím na terapie už roky a mrzí mě, že jsem nezačala dřív.“ dodala s tím, že by to doporučila všem.