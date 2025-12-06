Láska jejích rodičů byla výjimečná. Stejně výjimečný byl i věkový rozdíl, který mezi nimi panoval – celých jednačtyřiceti let. Jiskra mezi Alenou Mihulovou a Karlem Kachyňou přeskočila při natáčení kultovních „Sestřiček“. Když se Karolína narodila, bylo její mamince 29 let a otci 70. Mihulová později přiznala, že dcera byla doslova dárkem k jeho sedmdesátinám. Radost však brzy vystřídal boj s vážnou nemocí, který poznamenal celou rodinu.
Dcera Mihulové a Kachyni se na kumšt nedala. Pracuje jen pár hodin týdně a vydělává miliony
Narodila se z velké lásky herečky Aleny Mihulové a legendárního režiséra Karla Kachyni. I když se nabízelo, že se přirozeně zařadí do uměleckého světa, ona si vybrala zcela jinou cestu: svět algoritmů, digitálních značek a sociálních sítí. Dnes, ve svých jednatřiceti letech, je jednou z nejrespektovanějších osobností českého online marketingu, pracuje čtyři hodiny týdně a vynáší jí to majlant.
Příliš těsná škatulka
Karolína otevřeně přiznává, že její příjmení bylo dlouho spíše přítěží než výhodou. Zařadili ji do škatulky „Nepo Baby“ – dítě slavných, kterému prý úspěch spadl do klína, přestože to byla jedna z věcí, které se vždy snažila uniknout. Na Instagramu dokonce zpočátku nepoužívala ani své příjmení, přesto čelila posměškům i šikaně. „Okolí mělo pocit, že žiju z nějakého nekonečného dědictví a jsem extrémně privilegovaný člověk,“ vzpomíná a dodává, že i rozhovory, ve kterých se cítila přijatá, často končily větou: „Pozdravuj maminku.“
Miliony díky kuřácké vášni
Pak přišel zlom. Jako recepční v jednom z prvních pražských coworkingů trávila čas s lidmi z technologických start-upů. A právě na cigaretové pauze vznikla její budoucnost. Když se zeptala, co by mohla dělat, dostala jednoduchou odpověď: „Můžeš dělat social media manažera.“ V době, kdy byl obor teprve v plenkách, se začala učit sama – a rychle pochopila, že v marketingu našla svou vášeň.
AI nezvítězí nad duší
Digitální svět je její domov, ale Karolína má o jeho budoucnosti jasno. Umělou inteligenci vnímá jako pomocníka, nikoliv jako kreativního partnera. „Nemá duši. Tam není tón, není humor,“ říká otevřeně. Věří, že jak bude narůstat množství AI obsahu, lidé začnou ještě více toužit po opravdovosti a lidském rukopisu. „Ty stroje, uniformita, všechno vypadá stejně… Lidi prahnou po umění,“ zdůrazňuje.
Na předsudky kašle i v lásce
Kromě podnikání se Karolína nikdy nebála být otevřená ani ve svém osobním životě. Už v osmnácti letech řekla mamince, že ji přitahují ženy. Reakce Aleny Mihulové byla příkladná – jemná, laskavá, lidská. „Tohle má být zklamání? Nekradeš, nelžeš, nikomu neubližuješ… Jsi skvělý člověk a mám tě moc ráda,“ řekla jí tehdy. A nejen to – Mihulová s láskou přijímala i dceřiny partnerky. „Miluji přítomnost holek. Užívám si, že jim nevadí trávit se mnou čas,“ dodává.