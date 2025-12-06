Dominika Mesarošová pořádně vyděsila své sledující, když na sociálních sítích sdílela místo obvyklých odhalených fotek snímek z nemocnice. Jen pár týdnů po oslavě čtyřicátých narozenin se na jejím profilu objevila černobílá fotografie z Fakultní Thomayerovy nemocnice, na níž leží na lůžku a je vidět jen část její tváře. Do očí však nejvíc bije ruka s napíchnutou kanylou. K fotce připsala stručný, ale výmluvný vzkaz: „Věřím v nové síly,“ napsala Mesarošová na Instagram. V následujícím Stories se pak objevil další snímek z nemocničního prostředí s dovětkem: „Brzy bude dobře, ozvu se. Teď jsem jen hodně unavená po velké ztrátě krve. Děkuju za pochopení.“
Co se přesně stalo a proč skončila v nemocnici, modelka zatím veřejně nevysvětlila. Jako určité vodítko ale zvolila hudbu – k příspěvku přidala píseň Silná máma od Moniky Bagárové. Nabízí se proto otázka, zda za vyčerpáním nestojí dlouhodobý stres spojený se soudními spory – ať už s bývalým partnerem o péči o syna Eliana (7), nebo s vlastní matkou Evou. „Moje matka vystupuje jako navrhovatelka v mnoha soudních řízeních. S otcem našeho syna, se mnou, se svojí vlastní sestrou, s její již bývalou kamarádkou. Někdo řeší svoje problémy takto, tzn. žalobami, soudní cestou. Ale protože stále ještě probíhají soudní jednání, nemohu se k tomu více vyjadřovat,“ řekla již dříve Mesarošová Blesku.
Vztah matky a dcery připomíná jízdu na horské dráze
Období, kdy si byly blízké, střídají roky napětí a konfliktů – a aktuálně se podle všeho potkávají už jen v soudní síni. Dominika je totiž v posledních letech u soudu jako doma: táhlé spory vede jak s expartnerem Tomášem Novotným o péči o syna Eliána, tak právě se svojí mámou. Na sociálních sítích otevřeně přiznala, že soudní tahanice s Evou trvají už řadu let. „Moje matka vystupuje jako navrhovatelka v mnoha soudních řízeních. S otcem našeho syna, se mnou, se svojí vlastní sestrou, s její již bývalou kamarádkou. Někdo řeší svoje problémy takto, tzn. žalobami, soudní cestou. Ale jelikož stále ještě probíhají soudní jednání, nemohu se k tomu více vyjadřovat,“ uvedla Mesarošová pro deník Blesk.
Vztah Dominiky Mesarošové a jejího expartnera Tomáše Novotného se po rozchodu změnil v dlouhou a vyčerpávající právní bitvu. Podle dostupných informací se pár definitivně rozešel kvůli opakovaným nevěrám z Novotného strany. Tím ale jejich příběh neskončil – místo partnerství přišly soudní síně, právníci a nekončící dohady o to, jak bude vypadat péče o společného syna Eliána.
Boj o syna
Hlavním bodem sporu se stala právě péče o chlapce a výše výživného. Tomáš Novotný měl u soudu navrhovat střídavou péči a alimenty ve výši 2 000 Kč měsíčně. Dominika naopak opakovaně zdůrazňovala, že je Elián na matku silně fixovaný, a proto prosazovala model, ve kterém by syn trávil osm dní u ní a šest dní u otce. Dohoda nepřicházela snadno a jednání se táhla měsíce, později i roky.
Spor se však neomezil jen na výchovu a peníze. Postupně se začaly objevovat i majetkové požadavky – podle některých zpráv chtěl Novotný zpět věci, které dříve věnoval synovi, například televizi nebo tiskárnu.
Nakonec se podařilo dospět k určité dohodě. Podle dostupných informací Dominika Mesarošová potvrdila, že jedno z řízení je u konce a že soudní tahanice pro ni byly psychicky i fyzicky velmi náročné. Přestože je právní stránka věci formálně uzavřená, napětí mezi bývalými partnery přetrvává a komunikace ohledně běžného fungování kolem syna zůstává komplikovaná.