Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Kritizovala ministra, sousedí s prezidentem a létá jen pod vlivem. Nikol Leitgeb slaví narozeniny

Nikol Leitgeb
Nikol LeitgebFoto: Profimedia.cz
Nikol Leitgeb
Nikol LeitgebFoto: Profimedia.cz
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Devětatřicet svíček na svém pomyslném dortu sfoukne v sobotu 4. října herečka a influencerka Nikol Leitgeb, rozená Štíbrová. Dvojnásobná maminka patří na Instagramu mezi nejsledovanější osobnosti Česka. Kdy se poprvé objevila před kamerou? A kdo patří mezi její kamarádky a lásky?

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Herečka a influencerka Nikol Leitgeb, rozená Štíbrová, slaví poslední narozeniny před čtyřicítkou. První herecké zkušenosti získala mladá herečka v roce 1994 v italské televizní pohádce s názvem Dračí prsten režiséra Lamberta Bavy. Do pamětí diváků se vryla díky seriálu Pojišťovna štěstí, ve kterém ztvárnila jednu z hlavních rolí.

Reklama

Jakmile vzrostla v Česku obliba sociálních sítí, Leitgeb se začala věnovat Instagramu, kde ji sleduje téměř 700 tisíc lidí a kde od počátku sdílí vtipné snímky a komentáře. Statisícovou fanouškovskou základnu si vytvořila i díky videím, která natáčela s herečkou Veronikou Arichtevou a zpěvačkou Martinou Pártlovou. Jejich skupina 3v1 se ale začátkem roku 2023 rozpadla.

Předchozí
12345...21
Pokračovat

1. Nikol Leitgeb

Česká herečka se narodila v Rakovníku, kde vystudovala Gymnázium Zikmunda Wintra. V roce 2011 získala bakalářský titul na soukromé Metropolitní univerzitě Praha v oboru mezinárodní vztahy a evropská studia.

Nikol Leitgeb
Foto: ČTK
Předchozí
12345...21
Pokračovat
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama