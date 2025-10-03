Herečka a influencerka Nikol Leitgeb, rozená Štíbrová, slaví poslední narozeniny před čtyřicítkou. První herecké zkušenosti získala mladá herečka v roce 1994 v italské televizní pohádce s názvem Dračí prsten režiséra Lamberta Bavy. Do pamětí diváků se vryla díky seriálu Pojišťovna štěstí, ve kterém ztvárnila jednu z hlavních rolí.
