Byl to okamžik, na který se člověk nikdy doopravdy nepřipraví. Nikola Hezucká věděla, co je před nimi, ale skutečnost ztráty ji stejně zasáhla s obrovskou silou. Se svým mužem strávila všechny jeho poslední chvíle a teď, v těchto dnech, se učí fungovat v realitě, do které už Patrik nemůže vstoupit.
Do 4. září byl svět v pořádku. Nikola Hezucká poprvé promluvila o Patrikově boji s rakovinou
Nikola Hezucká prožila se svým manželem Patrikem jeho poslední měsíce i hodiny. Na Instagramu teď poprvé otevřeně popsala, jak náhle přišla zpráva o nádoru neznámého původu, jak statečně Patrik bojoval a jak klidně nakonec 5. prosince odešel. Sdílí bolest, vzpomínky i lásku, která smrtí neskončila.
Když přišla zpráva o smrti Patrika Hezuckého, jako by se na chvíli zastavil čas. fanoušci i široká veřejnost zůstali v šoku. Pro mnoho lidí byl symbolem humoru, lehkosti a nadhledu, díky němuž se svět zdál o něco snesitelnější. Pro jeho ženu Nikolu se ale během jedné minuty změnilo úplně všechno. Až do konce stála po jeho boku, držela ho za ruku, snažila se mu ulevit a zároveň v sobě nacházet sílu být oporou člověku, kterého bezmezně milovala.
Podporou jí byli jen blízcí přátelé Patrika. Od nich, přátel i tisíců lidí, kteří jí posílají vzkazy plné empatie, čerpá sílu i v těchto těžkých dnech. Na sociálních sítích s nimi sdílí své ticho, bolest i vzpomínky. V sobotu zveřejnila krátký, ale nesmírně silný vzkaz – bez jediného vlastního slova. Sdílela dojemnou píseň Goodbye od skupiny Amistat, jejíž text mluví o lásce, která přetrvává, i když ten druhý odejde. Pro mnohé bylo hned jasné, že píseň přesně vystihuje to, co zrovna prožívá.
Útěchou mohou být aspoň vzpomínky, vědomí, že u něj byla až do konce, i jistota, že pro jeho klid a pocit lásky v posledních chvílích udělala maximum. Na Instagramu nakonec sdílela dosud nejotevřenější slova od začátku celé tragédie a popsala, co se v jejich rodině odehrávalo od okamžiku, kdy se vše změnilo jediným telefonátem. „Do 4. září byl svět v pořádku. Smáli jsme se, plánovali, těšili se na každý další den. A pak přišla zpráva, která rozdělí život na ‘před’ a ‘po’. Nádor neznámého původu. Zjištěný až ve chvíli, kdy už tiše metastazoval do jater. Přesto můj milovaný muž bojoval. Statečně. S vírou. Podstoupil agresivní léčbu a až do posledních dnů věřil, že to zvládne. A já jsem věřila s ním. Jeho víra totiž byla nakažlivá,“ napsala na svém Instagramu Nikola.
Nakonec však nemoc zvítězila. „Dne 5. prosince v 15:10 jeho boj skončil. Byla jsem u něj. A byl tam i jeho nejlepší kamarád Milan. Patrik otevřel oči a podíval se na nás. S láskou. Hladila jsem ho po tváři a šeptala mu, že ho moc miluju, že jsme s ním a že nikdy nebude sám. A on pak naposledy vydechl. Odešel klidně. Se spokojeným výrazem ve tváři. Takhle chci, aby si ho svět pamatoval. Jako muže, který bojoval, miloval a do poslední chvíle věřil v život,“ dodala.
Nikola tak poprvé otevřeně potvrdila, že Patrik čelil agresivní formě rakoviny, která zasáhla játra. Přestože nemoc postupovala rychle, on sám do posledních chvil věřil, že má naději – a ona věřila spolu s ním. Jejich společný boj však skončil 5. prosince. Oblíbený moderátor odešel ve věku 55 let.