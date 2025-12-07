Přeskočit na obsah
7. 12. Ambrož
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Do 4. září byl svět v pořádku. Nikola Hezucká poprvé promluvila o Patrikově boji s rakovinou

Patrik Hezucký s manželkou Nikolou
Patrik Hezucký s manželkou NikolouFoto: Profimedia
Patrik Hezucký s manželkou Nikolou
Patrik Hezucký s manželkou NikolouFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Nikola Hezucká prožila se svým manželem Patrikem jeho poslední měsíce i hodiny. Na Instagramu teď poprvé otevřeně popsala, jak náhle přišla zpráva o nádoru neznámého původu, jak statečně Patrik bojoval a jak klidně nakonec 5. prosince odešel. Sdílí bolest, vzpomínky i lásku, která smrtí neskončila.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Byl to okamžik, na který se člověk nikdy doopravdy nepřipraví. Nikola Hezucká věděla, co je před nimi, ale skutečnost ztráty ji stejně zasáhla s obrovskou silou. Se svým mužem strávila všechny jeho poslední chvíle a teď, v těchto dnech, se učí fungovat v realitě, do které už Patrik nemůže vstoupit.

Leoš Mareš a Patrik Hezucký
Leoš Mareš a Patrik Hezucký

Od nejasného původu a šikany k hlasu, který milovala celá země. Hezucký startoval všední rána napříč generacemi

Celebrity

Když přišla zpráva o smrti Patrika Hezuckého, jako by se na chvíli zastavil čas. fanoušci i široká veřejnost zůstali v šoku. Pro mnoho lidí byl symbolem humoru, lehkosti a nadhledu, díky němuž se svět zdál o něco snesitelnější. Pro jeho ženu Nikolu se ale během jedné minuty změnilo úplně všechno. Až do konce stála po jeho boku, držela ho za ruku, snažila se mu ulevit a zároveň v sobě nacházet sílu být oporou člověku, kterého bezmezně milovala. 

Podporou jí byli jen blízcí přátelé Patrika. Od nich, přátel i tisíců lidí, kteří jí posílají vzkazy plné empatie, čerpá sílu i v těchto těžkých dnech. Na sociálních sítích s nimi sdílí své ticho, bolest i vzpomínky. V sobotu zveřejnila krátký, ale nesmírně silný vzkaz – bez jediného vlastního slova. Sdílela dojemnou píseň Goodbye od skupiny Amistat, jejíž text mluví o lásce, která přetrvává, i když ten druhý odejde. Pro mnohé bylo hned jasné, že píseň přesně vystihuje to, co zrovna prožívá.

Útěchou mohou být aspoň vzpomínky, vědomí, že u něj byla až do konce, i jistota, že pro jeho klid a pocit lásky v posledních chvílích udělala maximum. Na Instagramu nakonec sdílela dosud nejotevřenější slova od začátku celé tragédie a popsala, co se v jejich rodině odehrávalo od okamžiku, kdy se vše změnilo jediným telefonátem. „Do 4. září byl svět v pořádku. Smáli jsme se, plánovali, těšili se na každý další den. A pak přišla zpráva, která rozdělí život na ‘před’ a ‘po’. Nádor neznámého původu. Zjištěný až ve chvíli, kdy už tiše metastazoval do jater. Přesto můj milovaný muž bojoval. Statečně. S vírou. Podstoupil agresivní léčbu a až do posledních dnů věřil, že to zvládne. A já jsem věřila s ním. Jeho víra totiž byla nakažlivá,“ napsala na svém Instagramu Nikola.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Od nejasného původu a šikany k hlasu, který milovala celá země. Hezucký startoval všední rána napříč generacemi

Reklama

Nakonec však nemoc zvítězila. „Dne 5. prosince v 15:10 jeho boj skončil. Byla jsem u něj. A byl tam i jeho nejlepší kamarád Milan. Patrik otevřel oči a podíval se na nás. S láskou. Hladila jsem ho po tváři a šeptala mu, že ho moc miluju, že jsme s ním a že nikdy nebude sám. A on pak naposledy vydechl. Odešel klidně. Se spokojeným výrazem ve tváři. Takhle chci, aby si ho svět pamatoval. Jako muže, který bojoval, miloval a do poslední chvíle věřil v život,“ dodala.

Nikola tak poprvé otevřeně potvrdila, že Patrik čelil agresivní formě rakoviny, která zasáhla játra. Přestože nemoc postupovala rychle, on sám do posledních chvil věřil, že má naději – a ona věřila spolu s ním. Jejich společný boj však skončil 5. prosince. Oblíbený moderátor odešel ve věku 55 let.

VIDEO: Rakovina jako zločinné buňky v těle. Hematolog popisuje, jak zhoubná nemoc funguje

Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Instagram Nikoly Hezucké

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama