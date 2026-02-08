Nezletilý syn slovenského herce a moderátora Maroše Kramára se podle dostupných informací stal účastníkem dopravní nehody. Sedmnáctiletý Marek měl v sobotu brzy ráno havarovat na dálnici u Sence. Událost jako první popsal web Nový čas.
Nezletilý syn Maroše Kramára havaroval. Měl řídit bez řidičáku a s alkoholem v krvi
Sedmnáctiletý syn slovenského herce a moderátora Maroše Kramára měl v sobotu nad ránem havarovat na dálnici u Sence. Podle policie řídil bez řidičského oprávnění a dechová zkouška ukázala 1,27 promile alkoholu, proto skončil v policejní cele. Kramár i matka mladíka se k situaci vyjadřovali velmi stručně.
K nehodě došlo krátce před šestou hodinou ranní. Mladík měl s vozem vyjet mimo silnici a narazit do betonové konstrukce. V autě se podle informací nacházeli i další lidé, nikdo však neutrpěl zranění. Policisté po příjezdu na místo zjistili, že mladík nevlastní řidičský průkaz a navíc byl pod vlivem alkoholu. „Podrobil se dechové zkoušce, jejíž hodnota byla 1,27 promile,“ uvedla pro TV JOJ mluvčí Krajského ředitelství Policejního sboru v Bratislavě Silvia Šimová.
Nezletilý byl převezen do policejní cely v Senci, kde musel zůstat do vystřízlivění. „Po jeho vystřízlivění budou za účasti zákonného zástupce provedeny další úkony,“ doplnila Šimová. Odpoledne dorazila na policejní stanici jeho matka Nataša Kramárová, která byla přítomna dalšímu postupu. Na dotazy novinářů reagovala stručně: „O ničem nevím,“ řekla.
Reportér TV JOJ oslovil také samotného Maroše Kramára, který je českým divákům známý například ze show Zázraky přírody nebo ze seriálu Slunečná. Herec nejprve hovor odmítl, později však zavolal zpět. V telefonátu uvedl, že o synově nehodě nemá žádné informace.
Maroš Kramár je otcem čtyř dětí. Tři pocházejí z jeho manželství s právničkou Natašou Nikitinovou a nejmladší dcera se narodila v roce 2024 jeho současné partnerce.