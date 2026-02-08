Přeskočit na obsah
8. 2. Milada
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Nezletilý syn Maroše Kramára havaroval. Měl řídit bez řidičáku a s alkoholem v krvi

Maroš Kramár
Maroš KramárFoto: Profimedia
Maroš Kramár
Maroš KramárFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Sedmnáctiletý syn slovenského herce a moderátora Maroše Kramára měl v sobotu nad ránem havarovat na dálnici u Sence. Podle policie řídil bez řidičského oprávnění a dechová zkouška ukázala 1,27 promile alkoholu, proto skončil v policejní cele. Kramár i matka mladíka se k situaci vyjadřovali velmi stručně.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Nezletilý syn slovenského herce a moderátora Maroše Kramára se podle dostupných informací stal účastníkem dopravní nehody. Sedmnáctiletý Marek měl v sobotu brzy ráno havarovat na dálnici u Sence. Událost jako první popsal web Nový čas.

Maroš Kramár, Ina Oravcová
Maroš Kramár, Ina Oravcová

Maroš Kramár je v 64 letech počtvrté otcem. Přitom je už i dědečkem

Celebrity

K nehodě došlo krátce před šestou hodinou ranní. Mladík měl s vozem vyjet mimo silnici a narazit do betonové konstrukce. V autě se podle informací nacházeli i další lidé, nikdo však neutrpěl zranění. Policisté po příjezdu na místo zjistili, že mladík nevlastní řidičský průkaz a navíc byl pod vlivem alkoholu. „Podrobil se dechové zkoušce, jejíž hodnota byla 1,27 promile,“ uvedla pro TV JOJ mluvčí Krajského ředitelství Policejního sboru v Bratislavě Silvia Šimová.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Kramár bojuje za prezidentku a Něrgešová se ukázala bez kalhotek

Maroš Kramár s manželkou Natašou
Maroš Kramár s manželkou Natašou
Foto: Profimedia
Reklama

Nezletilý byl převezen do policejní cely v Senci, kde musel zůstat do vystřízlivění. „Po jeho vystřízlivění budou za účasti zákonného zástupce provedeny další úkony,“ doplnila Šimová. Odpoledne dorazila na policejní stanici jeho matka Nataša Kramárová, která byla přítomna dalšímu postupu. Na dotazy novinářů reagovala stručně: „O ničem nevím,“ řekla.

Reportér TV JOJ oslovil také samotného Maroše Kramára, který je českým divákům známý například ze show Zázraky přírody nebo ze seriálu Slunečná. Herec nejprve hovor odmítl, později však zavolal zpět. V telefonátu uvedl, že o synově nehodě nemá žádné informace.

Maroš Kramár je otcem čtyř dětí. Tři pocházejí z jeho manželství s právničkou Natašou Nikitinovou a nejmladší dcera se narodila v roce 2024 jeho současné partnerce.

VIDEO: Maroš Kramár sahal maskérce na zadek: Zažíváme to každý den, tvrdí Kovačič Hanzelová

Bylo to sexuální obtěžování. Víc sporná ale byla reakce Maroše Kramára. Napsal, že je mu líto žen, kterých se nikdo nedotýká, líčí redaktorka SME. | Video: Emma Smetana

Zdroj: Nový čas, TV JOJ

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama