Tereza Černochová má být zamilovaná do Romana Holého. Na Šumavě prý spolu žijí už přes rok

Podle zjištění Blesku se vztah Černochové a Holého měl naplno rozhořet po Holého rozchodu v roce 2021. Tehdy se skladatel rozešel s partnerkou, se kterou strávil zhruba dvacet let a má s ní dvě děti. O několik let později, v roce 2024, se k němu už měla Černochová stěhovat. Že svůj život přesunula mimo Prahu, sama naznačila už loni na podzim. „Už přes rok žiju na Šumavě. Moje dcera tam chodí do školy a já jsem tam šťastná. Jediný problém je, že pořád sedím v autě. Ale stojí to za to,“ svěřila se tehdy.
Tereza Černochová se měla odstěhovat na Šumavu a už víc než rok tam údajně žije s Romanem Holým z Monkey Business. Společně se ukázali i na premiéře show Human Zoo a oba v poslední době překvapivě často mluví o stejném venkovském snu – koních, slepicích a dokonce traktoru.
Blesk dál uvádí, že dvojice má bydlet ve vilce v Sušici, kde si užívají klidnější režim a rodinné fungování. Holý má ráno zajišťovat logistiku kolem dětí a Černochová prý tráví čas i na nedaleké farmě, kde jezdí na koních.
Zpěvačka navíc už dříve mluvila o tom, že ji život na venkově chytil za srdce i prakticky – se zvířaty a plány na další „výbavu“. „Mám koně a slepice, teď přemýšlím nad tím, že bych chtěla traktůrek,“ prozradila.
Podobně věcně o stejné představě mluvil i Holý v rozhovoru pro Reflex, kde se měl zmínit o společných plánech: „Přítelkyně má slepice, koně a chce na našem pozemku pěstovat brambory, pořídíme si traktor,“ řekl. O vztahu jako takovém ale oba veřejně příliš nemluví – a pokud ano, drží se spíš náznaků než jasných vyjádření.
Ve čtvrtek večer pak Černochová dorazila do Nové Spirály na pražském Výstavišti, aby Holého podpořila na slavnostní premiéře Human Zoo – Gospelová anarchie, ke které skládal hudbu. Jejich společná účast neunikla pozornosti – zvlášť v kontextu spekulací, které už delší dobu kolují.
Holý se v minulosti netajil tím, že rozpad dlouholetého vztahu pro něj nebyl lehký a promítl se i do tvorby. „Mně se po dvaceti letech rozpadl vztah, a to je v kombinaci s covidem na desku. To je čirá beznaděj, aby se člověk nezbláznil, neuchlastal, což se taky v tom covidu nedalo dělat, chlastat doma, to jsem nikdy nedělal,“ svěřil se před lety.
Ať už si dvojice svůj soukromý život hlídá jakkoli, jedno je jisté: Šumava se pro ně podle všeho stala nejen útočištěm, ale i místem, kde dávají dohromady úplně nový, klidnější příběh.