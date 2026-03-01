Blížící se nedožité osmdesátiny Vlastimila Harapese (†77) přinesou výjimečný krok. Legendární tanečník a baletní mistr, který zemřel před necelými dvěma lety, má nově spočinout na Vyšehradském hřbitově – po boku osobností české kultury i své bývalé manželky Hany Zagorové (†75).
Harapes má mít hrob na Vyšehradě. Jeho přítelkyně Renata vybojovala schválení i u památkářů
Myšlenka přesunout jeho ostatky právě na toto čestné místo vznikla už krátce po jeho úmrtí. Stojí za ní Harapesova dlouholetá kolegyně a blízká přítelkyně Renata Sabongui. „Když jsem stála v roce 2024 na jevišti Národního divadla čestnou stráž u Vlastíkovy rakve, napadlo mě, že by měl být pochovaný na Vyšehradě,“ svěřila deníku Aha! tanečnice. Realita ale podle jejích slov nebyla jednoduchá. Administrativa i vlastnické vztahy přinesly nečekané překážky. „Dozvěděla jsem se například, že Národní divadlo nemůže vlastnit hrob. Takže mi alespoň nabídli součinnost, až budeme potřebovat o hrobu informovat,“ uvedla Sabongui.
Nakonec se jí podařilo získat podporu vedení hlavního města. „Hrob patří magistrátu, který to už jednohlasně schválil. Taky mám souhlas obou památkových úřadů. Vlastík bude jediný tanečník, který je pohřbený na Vyšehradě,“ řekla Renata. V tuto chvíli tak zbývá už jen vyčkat na vhodné období – zimní mrazy totiž přípravám zatím nepřejí.
Přestože od Harapesova úmrtí uplynuly téměř dva roky, dědické řízení stále není uzavřeno. Umělec sice zanechal závěť, ta však řešila pouze rozdělení části majetku – konkrétně poloviny domu na Malé Straně a chalupy u Krakovce.
Rodina mezitím zajistila důstojné místo posledního odpočinku v Droužkovicích, kde mu neteře nechaly zhotovit náhrobek s jednoduchým, ale výrazným motivem – zlatým podpisem. Harapesova neteř Václava Kubešová nyní potvrdila, že rodina plánuje rozdělení popela. Část zůstane v Droužkovicích a část bude na Vyšehradě.
Václava Kubešová přijela spolu se sestrou Lucií Zelenkovou do Prahy při příležitosti slavnostního udílení čestných občanství Prahy 1 a Cen Prahy 1, které byly Vlastimilu Harapesovi uděleny in memoriam. Na strýce podle svých slov myslí každý den. „On tu strašně chybí. Ještě jsme jeho odchod nevstřebaly,“ přiznala Václava v slzách pro Aha!. A dodala osobní detail, který mluví za vše: „Nedokázala jsem ani vymazat jeho číslo z mobilu.“