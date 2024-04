Maroš Kramár je v 64 letech počtvrté otcem. Přitom je už i dědečkem

Ještě na Vánoce se herec a moderátor Maroš Kramár pochlubil tím, že se stal poprvé dědečkem. Otcem nového přírůstku do rodiny byl tehdy hercův syn Timur. Teď se ale ukazuje, že na procházky s kočárky můžou chodit klidně společně: Kramárovi jeho současná partnerka Ina Oravcová porodila 11. dubna dceru. Mezi dětmi je tak odstup pouhých čtyř měsíců.

Je to hercovo v pořadí čtvrté dítě. S exmanželkou, právničkou Natašou Nikitinovou, má kromě Timura (21) i dceru Tamaru (24) a syna Marka (16).

Novorozená holčička dostala nezvyklé jméno Rija. "Znamená to naději. Protože naděje umírá poslední," prozradil pro slovenský deník Nový Čas tatínek.

Původně neměl záměr sdělit novinku médiím. "Nechtěl jsem si na tomto stavět popularitu, ale když už mě někdo takhle práskl…" připustil a neskrýval dojetí. "Jsme šťastní. Je to zázrak přírody. Opět se stal, v mém životě už počtvrté. Je to krásná věc. Je to soukromá věc. Velice se těšíme. I mé děti se těší."