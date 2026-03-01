Členové kapely Olympic se se svým dlouholetým spoluhráčem Jiřím Valentou (†66), který s nimi strávil více než tři desetiletí jako zpěvák a klávesista, naposledy nerozloučí. Podle jeho manželky Mirjam Valentové bude poslední sbohem výhradně soukromé – bez kolegů z kapely i bez fanoušků.
Vdova po Jiřím Valentovi rozhodla: rozloučení bude tajné. Olympic ani fanoušci nepřijdou
Jiří Valenta (†66) strávil v Olympiku 34 let a s kapelou odehrál tisíce koncertů. Přesto se s ním jeho kolegové ani fanoušci naposledy nerozloučí. Vdova Mirjam Valentová trvá na tom, že pohřeb nebude veřejný a proběhne jen v nejužším rodinném kruhu. Důvod je podle jejích slov prostý – na velké rozloučení nemá sílu a s okolnostmi manželovy smrti se stále nedokáže smířit.
Členové kapely Olympic se se svým dlouholetým spoluhráčem Jiřím Valentou (†66), který s nimi strávil více než tři desetiletí jako zpěvák a klávesista, naposledy nerozloučí. Podle jeho manželky Mirjam Valentové bude poslední sbohem výhradně soukromé – bez kolegů z kapely i bez fanoušků.
„Veřejný pohřeb v žádném případě nebude. A pokud vůbec, tak jen v nejužším rodinném kruhu. V tomhle mám jasno,“ uvedla Mirjam Valentová pro Nedělní Blesk. Z jejích slov vyplývá, že na obřadu nehodlá nikoho dalšího vidět, a to ani Valenty blízké přátele z hudební branže. Vdova už svůj postoj měla sdělit i Petru Jandovi, který informaci o Valentově úmrtí zveřejnil mezi prvními na stránkách skupiny. „Petr mi volal z Ameriky, ať s pohřbem počkáme, než se vrátí. Hned jsem mu ale řekla, že nechci na pohřbu jediného kluka z Olympiku,“ popsala Valentová.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Musela si s tím strašně vytrpět.“ Petr Janda popsal cestu Matyldy i dopad na práci a manželství
Rozhodnutí vyvolává otázky – Valenta s kapelou odehrál obrovské množství koncertů a pro fanoušky byl po dlouhá léta výraznou součástí jejího zvuku. Mirjam Valentová však trvá na tom, že by takové loučení nezvládla. „Bylo by to pro mě nesmírně drásající. Nemám na to sílu,“ vysvětlila.
Zároveň naznačila, že okolnosti odchodu jejího manžela jsou pro ni o to těžší. Jiří Valenta zemřel vlastní rukou, což vdovu podle jejích slov hluboce zasáhlo a stále se s tím nedokáže smířit. Velké shromáždění lidí by pro ni bylo nad její možnosti.
„Velké rozloučení bych opravdu nezvládla. S tím, co manžel udělal, se nikdy nesmířím. Nejde to,“ řekla Mirjam, která sama v minulosti prošla náročným obdobím – v roce 1999 onemocněla rakovinou a manžel pro ni tehdy představoval zásadní oporu.
O to bolestněji dnes vnímá, že se s ní, jak říká, naposledy loučil jako obvykle a nic nenasvědčovalo tomu, co mělo přijít. „Jak mi tohle mohl po tom všem udělat? Nemůžu tomu stále uvěřit. Měl sice pošramocenou duši a docházel na léčení, jinak byl ale zdravý,“ svěřila se se svými pocity. A s pláčem dodala, že jí stále nejde do hlavy, proč jí nic nenaznačil a proč musela zprávu o jeho smrti slyšet až od policie.