Kramár bojuje za prezidentku a Něrgešová se ukázala bez kalhotek

Češi jsou národ pejskařů a výjimkou nejsou ani známé osobnosti. K velkými milovníkům pejsků všeho druhu patří například herečka Lucie Benešová, která má čtyřnohých kamarádů doma hned několik. A protože před nedávnem o jednoho přišla, bylo jasné, že bude muset brzy doplnit stav.

Svůj mezinárodní den mají leváci, hasiči, čokoláda nebo třeba filmová série Hvězdných válek. Ale věděli jste, že existuje i den, kdy se slaví absence spodního prádla? Moderátorka Laďka Něrgešová rozhodně ano.

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.