Klára je prvorozenou dcerou hitmakera Michala Davida a Marcely Skuherské, bývalé tenistky. Její dětství bylo poznamenáno smrtí mladší Míši, která zemřela na leukémii ve věku devíti let, což bylo pro celou rodinu obrovskou ránou. Zejména pro zdrcené rodiče, kteří kvůli Kláře nesměli svůj život vzdát. „Nikdy to nepřestane bolet. Ale musíte se naučit s tím žít.
Neplánované mateřství, odchod do světa a deset let studia v zahraničí: Dcera Michala Davida dnes sází na kryptoměny
Muzikant Michal David měl dvě dcery – starší Kláru a mladší Michaelu. Po tragické smrti mladší Míši se jeho pozornost soustředila na Kláru. Když jako mladičká neplánovaně otěhotněla a zůstala s miminkem sama, byl to právě Michal, který spolu s manželkou Marcelou převzal péči o malého vnuka. Klára tak měla možnost pokračovat ve studiu v Americe i Evropě. Jak žije po svém návratu?
Zvlášť když se musíte starat o další dítě. Měli jsme Klárku a té bylo tenkrát teprve jedenáct let. Ano, nás ta tragédie ještě víc spojila,“ popsala později Marcela s tím, že ani Klára to neměla po smrti mladší sestřičky snadné. „Taková věc vás naprosto vykolejí z normálu a je těžké se nahodit. Časem se to zlepšovalo, ale trvalo to hodně dlouho… Odnesla to celá naše rodina. Poznamená vás to na celý život,“ dodala. Klára rodiče podporovali v zájmu o vzdělání a samostatnosti, měla možnost poznat svět mimo Česko už od mládí, což jí později pomohlo učinit rozhodnutí, která nebyla jednoduchá.
Neplánové těhotenství i rozchod
Další životní výzvu musela Klára překonat, když zjistila, že se svým partnerem Lukášem čeká miminko. Ten ale v té době studoval vysokou školu v Mnichově a role otce pro něj v tu chvíli byla nepřijatelná: „Těhotenství bylo neplánované a samozřejmě jsme zvažovali varianty včetně interrupce. Rozhodla jsem se, že si miminko nechám, a věřila jsem, že se s tím Lukáš srovná a bude se na miminko těšit stejně jako já,“ posteskla si tehdy jednadvacetiletá Klára, která tak v sedmém měsíci těhotenství zůstala na mateřství sama.
I když ne tak docela. Obrovské podpory se jí dostalo ze strany milujících rodičů. „Sebastian je pro nás všechny velký dar,“ svěřil se David, který vnímal vnoučka jako dar z nebes. Bez váhání tak s Marcelou převzali každodenní péči o dvouletého Sebastiana, zatímco Klára mohla vycestovat a pokračovat ve studiu za hranicemi – nejdříve v New Yorku, později na vyhlášené univerzitě v anglickém Oxfordu, aby svá studia završila v Paříži. Malý Sebastian vyrůstal v prostředí plném lásky, což Kláře plně umožnilo věnovat se vlastnímu rozvoji.
Mámou na plný úvazek
Po završení náročných studií, trvajících deset let, a návratu do Česka se Klára zase stala mámou na plný úvazek. „Teď už dělá mámu Klára. Jezdila domů, ale nebyla tu stále. Nebylo to tak, že by se vůbec neviděli,“ popsal po návratu dcery Michal David v rozhovoru pro Blesk. Dětství strávené vedle slavného muzikanta samozřejmě na Sebastianovi zanechalo stopy a vytvořil si silný vztah s hudbou.
Od dědy také dostal k patnáctým narozeninám elektrickou kytaru a nedlouho poté ho doprovázel na jeho narozeninovém koncertu. „Jsem rád, že ho baví muzika, jsem rád, že jde v mých šlépějích. Jsem na něj hrdý, pyšný, skutečně mu to jde,“ pochlubil se David. A Klára? Ta se vedle mateřství zajímá také o moderní technologie a investice – včetně kryptoměn a NFT projektů. A ač je ve svém oboru profesionálkou, na investice tátu asi jen tak neutáhne: „On je taková stará škola, oldschool člověk, který má rád věci, na které si může sáhnout,“ svěřila Klára v nedávném rozhovoru.