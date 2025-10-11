Ani po čtvrtstoletí od tragédie nepřestal myslet na svou dceru Míšu (†9). Doma má stále její fotografie i drobnosti, které mu ji připomínají. O jedné z nejtěžších kapitol svého života promluvil zpěvá v podcastu Čestmíra Strakatého.
Hitmaker Michal David po 25 letech zavzpomínal na dceru Míšu (†9), která zemřela na leukemii tři měsíce po diagnóze. „Pomohla mi až hlubinná terapie,“ říká v podcastu Čestmíra Strakatého David.
Ztráta dítěte je podle něj to nejhorší, co může rodiče potkat. Michal David si tím prošel před 25 lety – jeho mladší dcera podlehla leukémii jen tři měsíce po stanovení kruté diagnózy. Hudebník říká, že na ni myslí každý den. „S tím se nemůžete vyrovnat, můžete se s tím akorát naučit žít. Sám jsem to nedokázal, pomohla mi až hlubinná terapie,“ uvedl v pořadu. „Byla to hlubinná terapie, kdy jsem se dostal do svých minulých životů, abych pochopil, proč nám ta Miška odešla a proč tak brzo,“ vysvětlil a dodal, že mu pomohlo i otevřít se ezoterice.
„Tehdy jsem začal věřit v reinkarnaci. Jsem jeden z těch, kdo nepochybuje o tom, že duše váží oněch dvacet deka, jak říká spousta pramenů – ta energie se prostě s fyzickou smrtí neztratí, vrátí se. To přesvědčení, že Miška tady někde je, mi pomohlo žít,“ svěřil se skladatel a zpěvák.
Ve stejném období zasáhla podobná rána i rodinu skladatele Karla Svobody – jejich Klárka (†4) zemřela se stejnou diagnózou. „Dělali jsme s Karlem oba úspěšné hity, vlastně stejnou práci, a pak nás osud spojil i takhle,“ zavzpomínal Michal David, který tehdy upnul veškerou pozornost hlavně na starší dceru.