Na svět přišla jediná dcera idolu osmdesátých let v roce 2010 a dostala neobvyklé jméno Satine. Sagvanovi bylo tehdy pětačtyřicet let. Její maminkou je produkční Alena Zdárská, která si do vztahu s někdejším bouřlivákem přivedla dceru Sáru z předchozího vztahu.
Stovky žen, tři filmy a jediná dcera: Jak Satine Tofi změnila život slavného svůdníka
Sagvan Tofi platil dlouhá léta za lamače dívčích srdcí. Fešák s exotickou vizáží a obrovským charismatem si byl svých předností dobře vědom a svou popularitu dokázal vytěžit naplno. Bouřlivý život ale postupně vystřídaly jiné priority ve chvíli, kdy se stal pyšným otcem své jediné dcery. Jak dnes dospívající dcera slavného umělce žije a nakolik se v ní odráží otcův talent i temperament?
Stovky žen za tři filmy
Přestože spolu jako rodina fungují už více než dvě dekády, do chomoutu Sagvan Tofi nikdy nevlezl. Asi aby si alespoň částečně udržel pověst nezdolného milovníka, který zlomil srdce nejedné ženě. „Jestli jich bylo 924 nebo 1024? Vážně nevím. Ženy jsou to nejhezčí na světě, co může chlapa potkat. Vedou se kvůli nim války, chlapi chtějí být slavní, aby získali jejich pozornost. A já měl to štěstí, že mi na to stačily tři filmy,“ smál se svůdník, který za svůj exotický vzhled vděčí otci – iráckému Kurdovi, který ovládá šest světových jazyků, maminka je Češka. „Rodiče se seznámili v době, kdy do tehdejšího Československa přijel táta studovat,“ prozradil Sagvan, který s rodiči žil jako dítě v Iráku. Později se maminka s jeho otcem rozvedla a vrátila se do Čech.
Na jevišti s tátou
Díky rodičům vyrůstala Satine v prostředí, kde umění bylo běžnou součástí každodenního života. Vždyť Sagvan Tofi je kromě kromě své filmové a divadelní kariéry, známý také svou muzikálovou tvorbou. A tak asi nikoho nepřekvapí, ze si Satine už jako malá holčička střihla roli v muzikálu Kocour v botách, později v Mýdlovém princi, kde se objevila po boku svého otce. Možná i vzhledem k tomu, že si dcerku pořídil v pokročilejším věku, přísná výchova mu byla zcela cizí: „Přijdu třeba večer utahaný domů a ona má nějaký problém s maminkou a ta chce, abych jí to přísně vysvětlil. Malá ale přijde ke mně a v tu ránu jsem na její straně. To asi není moc výchovné, ale znáte to, to jsou děti,“ práskl na sebe Tofi.
Vyhrál bílý sport
Satine zářila na jevišti už jako malá a umění přijala za své: „Chodím na korepetice, trénuji choreografii, převleky a také zkouším společné výstupy s taťkou, chci být dobrá, tak doufám, že nic nepokazím,“ svěřila se v rozhovoru. Přesto si později vybrala jinou cestu, od umění se otočila k aktivitě čistě sportovní a začala se věnovat tenisu. „Teď dosáhla věku, kdy mi připomíná mě, takže jí nemůžu nadávat, tak jí zkouším domlouvat. Snažím se ji tolerovat, protože vidím sebe. Geny se holt nezapřou,“ posteskl si Tofi před dvěma lety, kdy jeho dceři začínala puberta.
Neměl ani na polévku
Sagvan Tofi hrdě po dlouhá léta hrdě nosil pověst muže, který si rád a s obrovskou chutí užívá života. Se svým hereckým kolegou Lukášem Vaculíkem patřil k ikoně, které odolala málokterá žena. Sagvan rád flámoval, ponocoval, zkrátka žil jako pravý bohém – tady a teď. V průběhu let se ale i z takového „pařmena“ stal uvědomělý dospělý muž. „Můj celý život je hazard. Nebo byl. Ještě před pár lety. Teď se to ale srovnalo, protože mám rodinu a zodpovědnost,“ přiznal Sagvan s tím, že už je vážně dospělý: „Každý v sobě podle mě máme soutěživost, chuť něco risknout, vyhrát. Dřív jsem do kasina chodil a měl jsem velké výkyvy. Byly časy, kdy jsem hodně vyhrával, ale také prohrával a neměl ani na polívku. To už je ale hodně dávno,“ řekl zcela bez skrupulí.