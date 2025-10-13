Anna Dvořáková vyrůstala po boku otce Jiřího Dvořáka, matky Báry Munzarové, prarodičů Jany Hlaváčové (†85) a Luďka Munzara (†85). Za pozlátkem však stála náročná realita, která ji dohnala až k psychickému zhroucení. O svém prožívání promluvila otevřeně a bez příkras v rozhovoru pro Refresher.cz. „Pro mě je obecně důležité mluvit o mentálním zdraví, protože v Česku se o něm podle mě pořád nemluví dost,“ řekla a dodala, že sdílení vlastního příběhu považuje za smysluplné, i kdyby pomohlo jen jedinému člověku.