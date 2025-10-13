13. 10. Renáta
„Nemohla jsem jíst, dýchat, ani vyjít z bytu," říká Anna Dvořáková, dcera známého herce

Anna Dvořáková s otcem Jiřím Dvořákem
Herečka Anna Dvořáková popsala, jak ji potlačované emoce, šikana i stavění druhých nad sebe dohnaly k nervovému kolapsu a každodenním panickým atakám. Odborná pomoc, změna priorit a práce s dechem jí pomohly postavit se zpět na nohy: „Pro mě je obecně důležité mluvit o mentálním zdraví,“ říká Dvořáková.

Anna Dvořáková vyrůstala po boku otce Jiřího Dvořáka, matky Báry Munzarové, prarodičů Jany Hlaváčové (†85) a Luďka Munzara (†85). Za pozlátkem však stála náročná realita, která ji dohnala až k psychickému zhroucení. O svém prožívání promluvila otevřeně a bez příkras v rozhovoru pro Refresher.cz. „Pro mě je obecně důležité mluvit o mentálním zdraví, protože v Česku se o něm podle mě pořád nemluví dost,“ řekla a dodala, že sdílení vlastního příběhu považuje za smysluplné, i kdyby pomohlo jen jedinému člověku.

Podle herečky by bez odborné péče krizi nezvládla. Vyvrcholila poté, co dlouho nepojmenovávala a potlačovala své emoce: „Měla jsem nahromaděné potlačované emoce. Asi čtyři roky zpátky pohár přetekl. Přestalo mi fungovat tělo. Nemohla jsem jíst, nešlo to. Necítila jsem vůbec hlad. Dva měsíce jsem nevyšla z bytu. Potom přišly panické ataky, které jsem měla denně, třeba tři, čtyři. To je strašný pocit, člověk má pocit, že umírá. Rychlý tep, zdá se ti, že nemůžeš dýchat,“ popsala s tím, že právě tehdy vyhledala pomoc.

V dětství čelila šikaně kvůli známému příjmení a později měla tendenci stavět potřeby druhých nad vlastní. I to vedlo k vyčerpání a kolapsu. Sama říká, že musela přehodnotit priority: „Všichni a všechno byli přede mnou, kromě mě. To mě dovedlo k psychickému zhroucení. Pak mi došlo, že musím dát sebe na první místo. Už si dávno nevymýšlím falešné důvody, proč někam nemůžu, prostě řeknu na rovinu, že se na to necítím. Ti správní lidé to pochopí.“ 

V náročných chvílích jí pomáhá vědomá práce s dechem: „Mám dýchací metodu, která mi pomáhá, třeba když bych cítila náběh panické ataky nebo úzkosti,“ dodává s tím, že „dýchání je extrémně důležité.“

Silná vazba na prarodiče

Anna na své prarodiče vzpomíná prakticky každý den. Jako dítě s nimi trávila mnoho času – rodiče byli často v práci – a během těch let mezi nimi vzniklo mimořádně silné pouto. O to bolestnější pro ni byla nejprve ztráta dědečka Luďka Munzara a později i babičky Jany Hlaváčové. S jejich odchodem se vyrovnávala velmi dlouho. Dnes nachází útěchu ve vzpomínkách a příbězích, které o nich vypráví svému okolí.

Annu Dvořákovou dnes známe zejména ze seriálů Kamarádi, Ordinace v růžové zahradě, Dvě princezny nebo Eliška a Damián. Kromě televizních obrazovek se ale pohybuje také na sociálních sítích, kde ji sleduje věrná komunita fanoušků. Na Instagramu ji sleduje téměř 80 tisíc uživatelů a na TikToku dokonce přes víc než milion sledujícíh.

Zdroj: Refresher.cz, Blesk.czMedium Seznam, Hrot

