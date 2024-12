"Rodiče byli občas zlí," přiznává Bára Munzarová

„Nejtěžší je to vykomunikovat, protože starouškové to nechtějí ještě připustit. Ale spíš si dají říct od cizí pečovatelky než od vlastního dítěte a jsou tam i intimní záležitosti, které nechce rodič, aby dělalo jeho dítě,“ vysvětluje herečka. Ale i díky tomu se jí podařilo udržet rodiče doma až do jejich smrti. „S tatínkem to odcházení pro mě bylo poprvé. Měla jsem k němu velmi blízko, byli jsme duše napojené, takže to pro mě bylo těžké,“ vzpomínala Munzarová. A i když je za tuto zkušenost vděčná, přiznává, že byly chvíle, kdy to bylo opravdu těžké. „Někdy byli až agresivní a zlí...“ posteskla si herečka. V dokumentu pak následně lékařka specializující se na paliativní péči osvětlila, že takové změny osobnosti bývají obvyklé. „Radím klientům nebrat si to osobně. Nemocný člověk se stává někým jiným,“ dodala.