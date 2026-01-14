Podle mnohých byli herečka Nela Boudová a moderátor Jan Tuna, kteří spolu chodili od roku 2021, velmi nesourodý pár. Nikdy spolu ani nesdíleli společnou domácnost a v poslední době už nesdíleli ani společné fotky. Dokonce se přestali společně objevovat ve společnosti. Logicky se vynořila otázka, zda ještě tvoří pár. Konec spekulacím udělala sama herečka.
Nela Boudová přiznala rozchod s Janem Tunou. "Vztah byl toxický," říká
Spekulace o tom, že herečka Nela Boudová a bývalý moderátor Jan Tuna už netvoří pár, prosakovaly několik měsíců. Až nyní ale Boudová rozchod potvrdila a přiznala, že vztah nebyl ani zdaleka ideální.
Na svém profilu na Instagramu sdílela příspěvek ze své cesty do italského Janova, kde se zamyslela nad vlastním životem. „Když je žena dlouho v toxickém vztahu, ticho po rozchodu může působit děsivě,“ napsala Boudová. A z jejích slov je patrné, že vztah nebyl idylický. „Chybí chaos, na který si zvyklá. Chybí napětí. Emoční horská dráha. A právě proto má chuť to ticho rychle zaplnit. Jenže to ticho není prázdno. Je to detox. Prostor, kde se žena pomalu vrací sama k sobě,“ je přesvědčená herečka, která podle svých slov žádný nový vztah nemá a momentálně ani nehledá.
„Skutečné uzdravení nezačíná novým vztahem. Začíná ve chvíli, kdy se přestane utíkat před tichem. Protože teprve když je žena oporou sama sobě, může vstoupit do vztahu ne z potřeby, ale z klidu a lásky,“ zakončila své zamyšlení. Na její post pochopitelně reagovala spousta sledujících. „Aaaach, konečně. Tuna a vy, to bylo o velké nesourodosti už na první pohled. Muselo to hodně bolet,“ napsala jedna z nich, Její řádky ale Boudovou vyprovokovaly k podrážděné odpovědi. „Prosím, nehodnoťte… Vím, že jste to myslela hezky, ale tohle je opravdu zbytečné… A není to konečně, ale už hodně dlouhou dobu. Vše je už dávno za mnou,“ prozradila, že rozchod není žádnou žhavou novinkou.
Vztah mediálně sledované dvojice byl přinejmenším zvláštní. Boudová se v minulosti rozpovídala o tom, jak ji Tuna sbalil. Stalo se tak, když si otevřela praxi jako osobní koučka a Tuna se pod záminkou zájmu o její služby, dostal do její blízkosti. „Myslím, že ve skutečnosti nechtěl nic změnit, neměl opravdovou motivaci, nesnažil se hledat jiné cesty. On je neodkoučovatelnej,“ smála se Boudová. Společnou domácnost si ale nikdy nepořídili. „Jsme v jiné životní fázi, než když nám bylo třicet. Každý už máme svou rodinu, své zvyky a také trochu odlišnou představu o domácnosti. Proto spolu trávíme čas tak, jak nám to vyhovuje – bez tlaku a podle vlastního tempa,“ vysvětlila minulý rok Blesku.