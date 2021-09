Boudová: Lásku na první pohled jsem zažila jen jednou. Hraní v divadle už chci omezit

Nela Boudová, česká herečka, kterou můžete nyní spatřit na dětském filmovém festivalu Oty Hofmana ve filmu Tady hlídáme my, v režijním debutu Michala Suchánka Večírek nebo v seriálu Hvězdy nad hlavou, čerstvé novince na televizní stanici Prima, si v době omezení našla novou pracovní náplň. Plánuje také svou divadelní činnost omezit a věří, že pravá láska se dá najít i ve frontě na zeleninu.

Jak jste trávila letošní léto? Pracovala jste, nebo relaxovala?

Relaxovala jsem v koronavirové pauze, a to velmi intenzivně. Bylo to pro mě zlomové období, protože jsem po 34 letech měla nejdelší pauzu od divadelního hraní. Ani v době, kdy jsem čekala syny, nebo když byli malí, jsem neměla tak dlouhé volno. Ale jsem za něj velmi vděčná, protože jsem přehodnotila spoustu věcí a nastartovala se jiným směrem.

Vystudovala jsem školu elitních koučů Vladimíra Ekarta a už půl roku mám praxi. Letošní léto jsem koučovala a hrála jsem i v několika venkovních představeních. Takhle bych si to představovala ideálně dál - dokonalá kombinace. Ovšem na podzim mě čekají desítky představení. Pokud to půjde, příští sezonu plánuji svou divadelní činnost výrazně omezit. Po koronavirové pauze byli diváci po divadlu a kultuře jako vyhladovělí, ale moc jsme si to s ostatními herci užili.

Které tři věci jste si letos naplánovala a stihla je splnit?

Přála jsem si jet s kamarády z ciziny a svým přítelem na vodu, což se podařilo. Sjížděli jsme Sázavu a bylo to absolutně skvělé, vyšlo nám i krásné počasí. Druhá věc byla účast na premiéře filmu Večírek, který jsme natáčeli před rokem. Bylo hezké vidět kolegy i štáb. A třetí věc. Dala jsem si za úkol, že se poslední týden prázdnin budu učit se svojí dcerou na chalupě. A i to jsem splnila. Abych to zvládla opravdu dobře, našla jsem jí místního pana učitele. Z toho mám opravdu největší radost, protože minulý školní rok plný opatření a distanční výuky zanechal mezery ve vzdělání snad každému dítěti.

Věříte v lásku na první pohled, kolikrát jste ji v životě prožila?

Věřím. Zažila jsem ji jednou, s tatínkem kluků. Scházel u nás v Činoherním klubu ze schodů, a než došel dolů, tak jsem byla ztracená.

Jaké charakterové vlastnosti by měl mít váš životní partner?

Díky tomu, že jsem vystudovala školu elitních koučů, jsem o sobě velmi důkladně zjistila spoustu věcí. Existuje několik účinných metod a nástrojů, jak zjistit, co skutečně chceme a kdo ve skutečnosti jsme. V každém životním období máme jiné potřeby. Vždy ale potřebujeme mít absolutní důvěru ve svém životním partnerovi. Teprve pak můžeme jako ženy ukázat svoji zranitelnost a tím vstoupit do ženské energie. Muž by měl být ochranitel - pevný ve své mužské energii. Obrazně je pro mě muž strom s hlubokými kořeny a krásnou korunou. A musí mít velký smysl pro humor, protože to je skutečné koření života.

Jaké nejlepší příležitosti k seznámení s muži má žena ve vašem věku?

Myslím, že to souvisí s nastavením každé ženy individuálně. Někdo je ochoten jít na seznamku a hledat tam, někdo věří na náhodné setkání na ulici. Já si myslím, že když má v sobě žena pořádek, je zdravě sebevědomá a vyzařuje to, co chce, tak se ten pravý muž sám objeví. I kdyby to mělo být třeba ve frontě na zeleninu.

Jste matka dvou synů a jedné dcery. Které tři rady do života byste jim chtěla dát?

Věř v inteligenci vesmíru. Jdi za tím, čemu věříš, a neuhýbej z cesty. Všichni jsme součástí celku, tak na to mysli a konej podle toho. Rad by bylo určitě více, ale tyhle tři mě napadly jako první.

Co byste se chtěla v životě ještě naučit nebo zažít?

Chtěla bych být absolutně skvělá koučka. Vidím totiž, jak práce na sobě může změnit životy ostatních. To mě velmi naplňuje a dává mi to smysl. Takže se mám do konce života opravdu co učit. Zažít bych chtěla vlastně všechno, co s tím souvisí. Chtěla bych mít klienty a odjet s nimi třeba na Bali, společně i se svou rodinou. A samozřejmě si představuji, že se svým partnerem budeme společně růst a že se sobě "neztratíme".

Jak se udržujete ve formě po fyzické i psychické stránce?

Běhám, otužuji se a chodím se psy. Je samozřejmě skvělé, když k tomu máte partnera, protože jsme zjistili, že když se jednomu nechce, tak druhý ho takzvaně táhne, a další den je to naopak. Psychická stránka je jasná, protože stále studuji, vlastně stále se zabývám psychikou.

Bez kterých kosmetických rutin si svůj den nedokážete představit?

Přiznám se, že se ráda mažu oleji. Střídám je a mám vždycky blahodárný pocit, když se po koupeli namažu. Mám ráda vůně, které mi připomínají přírodu. A možná kosmetická rutina je i ranní studená sprcha.

V jakém oblečení jste sama sebou?

Mám ráda šaty z přírodních materiálů nebo hedvábí - ráda se cítím ženou. Mám ráda vlastně všechno, co podporuje ženskost.