7. 2. Veronika
"Někteří měnili kabáty, já jen šatnu." Přirovnávali ho k Menšíkovi. Donutil slaví 75. narozeniny

Miroslav Donutil
Miroslav DonutilFoto: Aktuálně.cz
Miroslav Donutil
Miroslav DonutilFoto: Aktuálně.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Miroslava Donutila proslavil film Balada pro Banditu. Od té doby se objevil ve stovkách televizních i filmových snímků a svou výřečností je často přirovnáván k Vladimíru Menšíkovi. V neděli 7. února oslaví pětasedmdesáté narozeniny.

Věděli jste, že chtěl být Donutil původně lesákem? Podívejte se do naší galerie v úvodu článku.

Donutil slaví pětasedmdesátiny

Herec Miroslav Donutil
Herec Miroslav DonutilFoto: Lukáš Oujeský

K nejslavnějším rolím Miroslava Donutila patří lehce despotický major Šebek z oblíbených Pelíšků, televizní diváci ho znají jako rázovitého doktora Martina ze stejnojmenného seriálu. Je hercem mnoha poloh, které uplatnil ve filmových komediích Nuda v Brně a Tankový prapor, dramatech Želary či Fany, v divadelních inscenacích a rozhlasových pořadech i jako moderátor. V neděli 7. února slaví pětasedmdesátiny.

