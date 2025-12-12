Světově úspěšná muzikantka, podnikatelka a pro mnohé absolutní idol Taylor Swiftová, patří k ženám, o kterých se na planetě nejvíc mluví, a 13. prosince slaví 36. narozeniny.
"Nechovejte se vždy vstřícně." Hlas Taylor Swift změnil pop i pravidla hudebního byznysu
Americká zpěvačka, která se stala idolem mnohých žen, využila pandemie a vynucených pauz a natočila tento rok své osmé i deváté studiové album. V neděli 13. prosince slaví své 36. narozeniny. Podívejte se na její rady, vycházející z životních zkušeností, které ráda sdílí na svých sociálních sítích.
Ať už jsou to její písně, ve kterých se snaží projevovat jako feministka, aktivistka i podporovatelka LBGT komunity, tak hádky, co měla s ostatními slavnými. Známý je případ s raperem a manželem Kim Kardashianové, Kaynem Westem, se kterým ji pojí bouřlivá minulost konfliktu, který začal už před deseti lety. Hádala se i s Katy Perry. Původně byly kamarádky, ale rozkmotřily se prý kvůli tomu, že si vzájemně přebíraly zaměstnance – tanečníky na svých světových show.
Vítěz je vždy sám, může si ale říkat Taylor. Na žebříčku Forbes se totiž dvakrát během pěti let umístila coby nejvýdělečnější hudební interpret roku. Na kontě jí přistálo 185 milionů dolarů.
Swiftová plánovala své osmé studiové album s názvem Folklore vydat v té nejvhodnější době, první vlna pandemie ale její plány dost narušila. "Instinkt mi říká, že když uděláte něco, co se vám líbí, měli byste to světu nabídnout," napsala na svém Instagramu k desce, na které spolupracovala mimo jiné s kapelou Bon Iver a vydala ji letos v červenci.
Stejně jako u osmé desky, i vznik devátého alba s názvem Evermore oznámila těsně před jeho prodejem, a to tento čtvrtek. "S nadšením vám oznamuji, že mé deváté studiové album a sesterská nahrávka Folklore, vyjde dnes večer o půlnoci východoamerického času. Jeho název je Evermore," vzkázala Swiftová skrze své účty na Twitteru i na Instagramu.
Na albu opět spolupracovala s Justinem Vernonem z kapely Bon Iver. "Mám-li to říct na rovinu, prostě jsme nemohli přestat psát písně," uvedla Swiftová, jejíž předchozí album Folklore je nominované na cenu Grammy.
Pro americkou verzi časopisu ELLE proto zpěvačka, která je mimo ostatního nositelkou třeba 10 cen Grammy, sepsala esej, ve které odhaluje 30 věcí, které se doteď naučila. Vybíráme ty, které mohou být užitečné pro kohokoliv.
Úspěšná muzikantka, která se nebojí znepřátelit si kolegy
Světově úspěšná muzikantka, podnikatelka a pro mnohé absolutní idol Taylor Swiftová, patří k ženám, o kterých se na planetě nejvíc mluví. 13. prosince slaví 36. narozeniny.
Ať už jsou to její písně, ve kterých se snaží projevovat jako feministka, aktivistka i podporovatelka LBGT komunity, tak hádky, co měla s ostatními slavnými. Známý je případ s raperem a manželem Kim Kardashianové, Kaynem Westem, se kterým ji pojí bouřlivá minulost konfliktu, který začal už před deseti lety. Hádala se i s Katy Perry. Původně byly kamarádky, ale rozkmotřily se prý kvůli tomu, že si vzájemně přebíraly zaměstnance – tanečníky na svých světových show.
Úspěšná muzikantka, která se nebojí znepřátelit si kolegy
Světově úspěšná muzikantka, podnikatelka a pro mnohé absolutní idol Taylor Swiftová, patří k ženám, o kterých se na planetě nejvíc mluví. 13. prosince slaví 36. narozeniny.
Ať už jsou to její písně, ve kterých se snaží projevovat jako feministka, aktivistka i podporovatelka LBGT komunity, tak hádky, co měla s ostatními slavnými. Známý je případ s raperem a manželem Kim Kardashianové, Kaynem Westem, se kterým ji pojí bouřlivá minulost konfliktu, který začal už před deseti lety. Hádala se i s Katy Perry. Původně byly kamarádky, ale rozkmotřily se prý kvůli tomu, že si vzájemně přebíraly zaměstnance – tanečníky na svých světových show.
Jedna z nejvýdělečnějších zpěvaček
Vítěz je vždy sám, může si ale říkat Taylor. Na žebříčku Forbesu se totiž během pěti let dvakrát umístila coby nejvýdělečnější hudební interpret roku. Na kontě jí přistálo 185 milionů dolarů.
Pandemie hatí plány, ale dává i nové možnosti
Umělci z celého světa museli rušit svá vystoupení a pozastavilo se i natáčení videoklipů. Taylor Swiftová ale epidemii koronaviru využila kreativně - natočila dvě nové desky.
„Většina věcí, které jsem na toto léto plánovala, se nakonec neuskutečnila. Ale je tu něco, co jsem naopak neplánovala a stalo se,“ ohlásila jednatřicetiletá zpěvačka na svém Instagramu před vydáním osmého alba v červenci. Do alba jsem nalila všechny své rozmary, sny, strachy. Tuto hudbu jsem psala a nahrávala izolovaně, ale spolupracovala jsem s některými mými hudebními hrdiny,“ poznamenala americká hvězda k desce, na které spolupracovala s Justinem Vernonem z kapely Bon Iver.
Víc než 10 vydaných alb
Stejně jako u osmé desky, i vznik devátého alba s názvem Evermore oznámila těsně před jeho prodejem, a to tento čtvrtek. „S nadšením vám oznamuji, že mé deváté studiové album a sesterská nahrávka Folklore, vyjde dnes večer o půlnoci východoamerického času. Jeho název je Evermore,“ vzkázala Swiftová skrze své účty na Twitteru i na Instagramu.
Na albu opět spolupracovala s Justinem Vernonem z kapely Bon Iver. „Mám-li to říct na rovinu, prostě jsme nemohli přestat psát písně,“ uvedla Swiftová, jejíž předchozí album Folklore je nominované na cenu Grammy.
Dělejte vše hned
Swiftová se netají na sociálních sítích s tím, že ještě před vlnou epidemie by o vydání svého alba přemýšlela jinak. "Před rokem bych pravděpodobně přemýšlela nad tím, kdy je ten perfektní čas, kdy album vydat, ale v době, ve které právě žijeme, mi neustále připomíná, že nic není zaručeno. Můj instinkt mi říká, že když děláte něco, co máte rádi, měli byste to prostě pustit do světa," odůvodnila nečekané vydání svého díla.
Práce se sociálními sítěmi
Podle Taylor jsou sociální média skvělá, ale je třeba se naučit s nimi pracovat. Proto zpěvačka vysvětluje, že sice ponechává komentáře k fotkám, ale blokuje uživatele, kteří jí píší, aby "chcípla v pekle". Píše, že nepotřebuje od ostatních potvrzení o tom, zda jí to sluší.
Staňte se hadem
„Chovat se ke každému vstřícně vám přivodí nepříjemnosti“. Proto Taylor vysvětluje, že se stala hadem, který ale „uštkne jen v případě, že na něj někdo šlápne“.
Chyby jako životní lekce
Riskovat je důležité, i když jste celebrita pod drobnohledem, jako je Taylor. Podle ní je důležité dělat chyby a poučit se z nich. To ale podle zpěvačky neznamená, že máte vzít do ruky telefon a napsat svému bývalému.
Milujte své tělo
Pokud přiberete, znamená to v pojetí Taylor oblejší křivky, zářivější vlasy, více energie. Snažit se jít za zdravé hranice hubnutí, považuje zpěvačka za nebezpečné a doporučuje pracovat denně na přijetí svého těla.
Vykašlete se na okolí
Nenechte okolí, aby vás příliš ovlivňovalo. Taylor vzpomíná, jak volba jejích partnerů vždy vyvolávala diskuse na internetu, kdo se k ní hodí, kdo nikoliv. Zpěvačka přiznává, že odstřihnout se od názoru ostatních, pro ni není jakkoliv snadné, protože je člověkem, který hledá uznání druhých.
Upřímnost je důležitá
Omluvit se je důležité, i když jste někomu neublížili záměrně. Nepronášejte omluvu se slovy: "Promiň, ale…", tím totiž vytváříte výmluvy sami sobě, proč jste se nezachovali správně. Vyjádřit svou lítost upřímně podle Taylor dokáže udržet důvěru ve vztazích.
Vyrovnejte se s dětstvím
Taylor doporučuje pracovat na svých psychických zraněních z dětství. Vzpomíná, že nebyla příliš oblíbená mezi ostatními dětmi, často obědvala sama a schovávala se na školních záchodech. Pak se situace otočila a zpěvačka přiznává, že sdílela na internetu fotky svých nových kamarádek, protože si konečně připadala přijatá mezi ostatní dívky. Takové chování ale prý jen maskovalo skutečné problémy Taylor. Dodnes všechny nemá vyřešené a stále na některých musí pracovat.
Konec her ve vztahu
"Nehrajte ve vztahu žádné hry," tvrdí zpěvačka. Vyprávějte druhým o svých pocitech, nikdo totiž není jasnovidec. Pokud na vás ostatním záleží, chtějí vědět, jak si připadáte. Vztahy jsou o životě, není to kdo s koho jako v šachové partii.
Vyjasněte si priority
Oba rodiče Taylor byli onkologickými pacienty, její matce se nyní rakovina znovu vrátila. Vážná nemoc v rodině tak Taylor umožňuje, aby se soustředila jen na to, co je pro ni opravdu důležité, a netrápila se konflikty, které nemají význam.
Buďte k sobě laskaví
Taylor vzpomíná, že jako malá sama sobě ukládala přísnější tresty, než jí dávali její rodiče. Nyní se učí si odpouštět. Nám všem doporučuje více laskavosti k sobě samotným a nechat minulost jít svou cestou.