Přeskočit na obsah
12. 12. Simona
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

"Nechovejte se vždy vstřícně." Hlas Taylor Swift změnil pop i pravidla hudebního byznysu

Taylor Swift
Taylor SwiftFoto: Shutterstock
Taylor Swift
Taylor SwiftFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Americká zpěvačka, která se stala idolem mnohých žen, využila pandemie a vynucených pauz a natočila tento rok své osmé i deváté studiové album. V neděli 13. prosince slaví své 36. narozeniny. Podívejte se na její rady, vycházející z životních zkušeností, které ráda sdílí na svých sociálních sítích.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Světově úspěšná muzikantka, podnikatelka a pro mnohé absolutní idol Taylor Swiftová, patří k ženám, o kterých se na planetě nejvíc mluví, a 13. prosince slaví 36. narozeniny.

Reklama
Taylor Swift
Taylor Swift

Každé město jiná Taylor. Swift má u Madame Tussauds hned 13 voskových figurín

Celebrity

Ať už jsou to její písně, ve kterých se snaží projevovat jako feministka, aktivistka i podporovatelka LBGT komunity, tak hádky, co měla s ostatními slavnými. Známý je případ s raperem a manželem Kim Kardashianové, Kaynem Westem, se kterým ji pojí bouřlivá minulost konfliktu, který začal už před deseti lety. Hádala se i s Katy Perry. Původně byly kamarádky, ale rozkmotřily se prý kvůli tomu, že si vzájemně přebíraly zaměstnance tanečníky na svých světových show.

Vítěz je vždy sám, může si ale říkat Taylor. Na žebříčku Forbes se totiž dvakrát během pěti let umístila coby nejvýdělečnější hudební interpret roku. Na kontě jí přistálo 185 milionů dolarů.

Swiftová plánovala své osmé studiové album s názvem Folklore vydat v té nejvhodnější době, první vlna pandemie ale její plány dost narušila. "Instinkt mi říká, že když uděláte něco, co se vám líbí, měli byste to světu nabídnout," napsala na svém Instagramu k desce, na které spolupracovala mimo jiné s kapelou Bon Iver a vydala ji letos v červenci. 

Reklama

Stejně jako u osmé desky, i vznik devátého alba s názvem Evermore oznámila těsně před jeho prodejem, a to tento čtvrtek. "S nadšením vám oznamuji, že mé deváté studiové album a sesterská nahrávka Folklore, vyjde dnes večer o půlnoci východoamerického času. Jeho název je Evermore," vzkázala Swiftová skrze své účty na Twitteru i na Instagramu.

Na albu opět spolupracovala s Justinem Vernonem z kapely Bon Iver. "Mám-li to říct na rovinu, prostě jsme nemohli přestat psát písně," uvedla Swiftová, jejíž předchozí album Folklore je nominované na cenu Grammy. 

Pro americkou verzi časopisu ELLE proto zpěvačka, která je mimo ostatního nositelkou třeba 10 cen Grammy, sepsala esej, ve které odhaluje 30 věcí, které se doteď naučila. Vybíráme ty, které mohou být užitečné pro kohokoliv.

Předchozí
1234515
Pokračovat

Úspěšná muzikantka, která se nebojí znepřátelit si kolegy

Světově úspěšná muzikantka, podnikatelka a pro mnohé absolutní idol Taylor Swiftová, patří k ženám, o kterých se na planetě nejvíc mluví. 13. prosince slaví 36. narozeniny.

Ať už jsou to její písně, ve kterých se snaží projevovat jako feministka, aktivistka i podporovatelka LBGT komunity, tak hádky, co měla s ostatními slavnými. Známý je případ s raperem a manželem Kim Kardashianové, Kaynem Westem, se kterým ji pojí bouřlivá minulost konfliktu, který začal už před deseti lety. Hádala se i s Katy Perry. Původně byly kamarádky, ale rozkmotřily se prý kvůli tomu, že si vzájemně přebíraly zaměstnance tanečníky na svých světových show.

Taylor Swift
Taylor SwiftFoto: Shutterstock
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama