Každé město jiná Taylor. Swift má u Madame Tussauds hned 13 voskových figurín

Taylor SwiftFoto: Profimedia.cz
Taylor SwiftFoto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Muzea Madame Tussauds odhalila 13 nových figurín Taylor Swift – každou v jiném městě a ikonickém kostýmu z The Eras Tour. Na každé podobizni pracovalo přes 40 mistrů 14 měsíců, výsledek uvidíte v metropolích jako Londýn, New York, Sydney, Amsterdam či Šanghaj.

Muzea Madame Tussauds slavnostně představila 13 zbrusu nových voskových figurín Taylor Swift, každou v jiném městě a v jiném ikonickém outfitu z turné The Eras Tour

Třpytivé pihy Taylor Swiftové způsobily poprask v beauty světě

Móda a krása

Jde o nejrozsáhlejší globální uvedení v dějinách muzea, které tímto projektem vzdává hold jedné z nejvlivnějších umělkyň současnosti. Fanoušci mohou obdivovat jednotlivé figuríny v metropolích jako Londýn, New York, Sydney, Amsterdam nebo Šanghaj – žádné město nemá víc než jednu. 

Tým více než čtyřiceti mistrů pracoval na každé podobizně čtrnáct měsíců, přičemž každá nese jinou slavnou pódiovou stylizaci. V Hollywoodu zazáří éterická Taylor ze Speak Now v originální fialové róbě, Las Vegas uctí zlatý look z éry Fearless, Londýn nabídne variaci z červnového koncertu na Wembley, a New York představí třpytivý kostým z Midnights.

„Taylor Swift je ikonou své generace a kulturní silou, se kterou je třeba počítat. Ohromující úspěch jejího rekordního turné je ideální chvílí pro Madame Tussauds, aby ji zvěčnilo prostřednictvím 13 figurín — Taylořina šťastného čísla — na čtyřech kontinentech,“ uvedla globální brandová ředitelka Madame Tussauds Laura Sheard.

Výstava propojuje svět módy a hudby – tvůrci spolupracovali s domy jako Versace, Roberto Cavalli, Etro, Louboutin či Vivienne Westwood. Tato globální premiéra dává fanouškům možnost zažít jedinečné okamžiky z bezprecedentního turné způsobem, jaký může nabídnout jen Madame Tussauds – a to současně na čtyřech kontinentech.

Fanoušci tak dostávají možnost naživo zažít kus show, kterou milují – a to nejen jako zvuk, ale i jako sochařskou poctu.

