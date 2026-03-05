Česko patří mezi oblíbené destinace hollywoodských produkcí. To se nyní opět potvrzuje, protože tady slavný režisér Martin Scorsese, který je podepsán pod tituly jako Zuřící býk, Mafiáni nebo Vlk z Wall Street, natáčí svůj nejnovější projekt, adaptaci románu Petera Camerona What Happens at Night. Hlavní role svěřil do rukou Leonarda DiCapria a Jennifer Lawrenceové.
Nečekaná návštěva: Leonardo DiCaprio a Jennifer Lawrence pracují v Česku
To, o čem si filmoví fandové jen šuškali, se nyní potvrdilo. Oscarový herec Leonardo DiCaprio natáčí svůj nejnovější snímek právě v Česku. S umělým břichem a knírem ale rozhodně není k poznání.
Filmová adaptace románu pojednává o příběhu amerického manželského páru, který cestuje do malého zasněženého evropského městečka, aby si adoptoval dítě. Ubytují se v tajemném hotelu, ve kterém se setkají s podivnými postavami – zpěvačkou, obchodníkem a léčitelem. Zatímco se snaží získat vytoužené dítě, realita se jim pomalu rozmazává, začnou zpochybňovat vlastní životy a vztahy. Tři natáčecí dny strávil štáb v Ratboři, kde se točilo na místním zámku. Natáčení provázejí přísná bezpečnostní opatření, kdy je celý areál obehnán páskou a hlavní hvězdy na každém kroku provázejí bodyguardi.
Například tím, který doprovází slavnou herečku, je Jakub Otipka, držitel nejvyššího technického stupně izraelského sebeobranného systému krav maga u nás. A protože se děj filmu odehrává v zimě, je celé okolí zasypáno umělým sněhem. Natáčet by se mělo také v historickém centru Prahy. Stěžejní část děje se ale odehrává uvnitř hotelu, jehož interiér by měl být postavený v barrandovských ateliérech.