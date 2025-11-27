V roce 1996 se česká topmodelka Eva Herzigová vdala za bubeníka kapely Bon Jovi Tica Torrese. Jejich svazek vydržel pouze dva roky, a když se rozcházeli, plnily stránky světového bulváru spekulace o tom, že příčinou rozpadu jejich vztahu mohla být modelčina nevěra s hollywoodským hercem Leonardem DiCapriem. K tomu se nyní Herzigová vrátila.
Za mým rozvodem nestojí DiCaprio, říká Eva Herzigová. Manželství bylo v troskách
Dnes je bývalá topmodelka českého původu Eva Herzigová podruhé vdaná a je maminkou tří dětí. Její první manželství však trvalo jen dva roky a jeho konec provázely spekulace o nevěře s hercem Leonardem DiCapriem.
O důvodech rozvodu promluvila v pořadu v pořadu Belve, kde odpovídala na otázky moderátorky Francesky Fagnaniové. „Moje manželství už bylo u konce. S Leonardem tam bylo jedno… milé setkání,“ řekla modelka s tím, že k žádné nevěře nedošlo. Několik let po rozchodu s Torresem potkala svého současného manžela a otce tří dětí, podnikatele Gregorie Marsiaje. S tím tvoří pár už od roku 2003, dvojice si své ano před oltářem řekla ale až o mnoho let později, konkrétně v roce 2019. Ani jejich vztah však není bez mráčku.
Moderátorka pořadu se Herzigové zeptala na několik let staré fotografie, na kterých je zachycen její partner ve společnosti jiné ženy. To však modelka nepovažuje za nic fatálního. „Kvůli takovým fotkám nestojí za to ničit něco důležitého. Když jsou ve hře děti, člověk musí bojovat,“ řekla a naznačila, že pokud by skutečně šlo o nevěru, ani tak by to pro ni nebyl důvod hned za sebou pálit mosty.
Má také velmi specifický názor na to, jak k nevěře může dojít, a dává plnou odpovědnost za takovou věc ženám. „To žena si vybere, že bude provokovat, a muž je v tu chvíli slabý,“ myslí si Herzigová, která se v rozhovoru vrátila i k dobám své největší slávy. „Dnešní modelky nejsou topmodelky. Jsou to instagramové modelky,“ řekla. „Cindy, Linda, Naomi, Claudia, Kate a já… to byla jedna éra,“ dodala přesvědčeně.