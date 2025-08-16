Leonardo DiCaprio poprvé vysvětlil, proč chodí s výhradně mladšími ženami

Leonardo DiCaprio, známý svými vztahy s partnerkami výrazně mladšími než on sám, se k této často komentované části svého života vůbec poprvé otevřeně vyjádřil. V rozhovoru pro magazín Esquire vysvětlil, že ač má v občanském průkazu padesát let, emocionálně si připadá na pouhých 32 let. Padesátiny, které oslavil v listopadu, mu podle jeho slov přinesly jiný pohled na život. „Začnete být přímější. Je to skoro zodpovědnost, protože větší část života máte už za sebou než před sebou,“ řekl Paulu Thomasi Andersonovi, jenž s ním rozhovor vedl.
Herec zdůraznil, že už nechce ztrácet čas – ať už v práci, přátelstvích nebo partnerských vztazích. „Je lepší být upřímný od začátku. Někdy to znamená, že se věci rozpadnou, že přijde neshoda nebo rozchod. Ale i to je v pořádku,“ dodal. V současnosti je DiCaprio ve vztahu s 27letou modelkou Vittorií Ceretti, se kterou se seznámil v roce 2023. V minulosti byl spojován s dalšími mladšími ženami, například Gigi Hadid, Camilou Morrone, Ninou Agdal nebo Toni Garrn. Tyto vztahy mu vynesly pověst, že ženy opouští dřív, než se jim plně vyvine prefrontální kůra, zodpovědná za plánování a rozhodování.
K podobným narážkám se herec dosud příliš nevyjadřoval, tentokrát ale naznačil, že věk pro něj není určující. „Je to o energii, o inspiraci, o tom, jestli vás ten druhý motivuje. To je pro mě důležitější než datum narození,“ uvedl. Připustil také, že jeho pracovní prostředí přirozeně vede k setkávání s lidmi z mladších generací. „Pracuji v prostředí, kde jsou kolem vás lidé z různých věkových skupin, často i velmi mladí. A pokud si rozumíte, proč by to měl být problém?“
Ačkoliv vtípky na jeho adresu kolují dál, našli se i ti, kdo ho brání. Jeho bývalá přítelkyně Kristen Zang v roce 2022 v dopise pro časopis People napsala, že jejich rozchod v 90. letech byl její rozhodnutí a že DiCaprio byl vždy „laskavý, pozorný a loajální partner.“
Kromě soukromí herec promluvil i o své práci – nyní se prý soustředí jen na projekty, které ho skutečně zajímají. „V určitém věku už nehrajete kvůli penězům, ale kvůli tomu, co vám ten projekt dá. Čas je nejcennější měna,“ uzavřel.