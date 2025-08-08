Reklama
Nastal den, kdy Carrie Bradshaw umřela. Nešťastné pokračování Sexu ve městě končí

Sex ve městě: Kristin Davis, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kim CattrallFoto: Shutterstock
Sex ve městě: Kristin Davis, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kim CattrallFoto: Shutterstock
Daniela Straková

Po 27 letech, během kterých Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) vládla módnímu i kulturnímu světu, přichází konec. Její příběh se podle všeho uzavře 14. srpna 2025, kdy se odvysílají poslední dva díly seriálu A jak to bylo dál, což bylo pokračování kultovního Sexu ve městě. Showrunner Michael Patrick King připustil, že psaním závěrečných epizod prostě vycítil, že je čas tuto kapitolu uzavřít.

V roce 1998 se na obrazovkách objevil nenápadný, ze začátku nízkorozpočtový seriál, který si nejprve pohrával s formou mockumentary (falešného dokumentu) – postavy mluvily přímo na kameru, jako by se svěřovaly divákovi do deníku. Sex ve městě ale brzy našel svou pravou tvář: stal se příběhem o ženském přátelství, o randění i zklamáních, o hledání lásky a identity. A kromě čtyř hlavních hrdinek tu byla ještě dvě rovnocenná „obsazení“ – město New York, pulzující kulisa každé scény, a móda, která se stala jazykem, jímž hlavně Carrie Bradshaw mluvila ke světu.

Z Carrie, sloupkařky s notebookem a nekonečnou fascinací lodičkami, se stala módní ikona. Její toulky po Manhattanu v tylové sukni, vintage kouscích a botách Manolo Blahnik ovlivnily celé generace žen. Každý outfit byl příběhem, každá kabelka drobným manifestem, a k seriálu se pořád vracejí i ty ženy, které v době natáčení byly buď ještě dětmi, nebo dokonce ani nebyly na světě. 

V rámci vlny nostalgie, která se v posledních letech Hollywoodem přímo valí, se tvůrci rozhodli Carrie a její přítelkyně znovu oživit. Nejprve přišly dva celovečerní filmy – oba komerčně úspěšné, ale kriticky spíše přešlapující na vysokých podpatcích. Pro fanoušky to byly dvouhodinové návraty do známého světa, ovšem už bez té syrovosti, chytré ironie a neuhlazeného kouzla původního seriálu.

A pak A jak to bylo dál – pokračování, které mělo být moderní, inkluzivní a dospělejší. Jenže zatímco původní Sex ve městě dokázal spojit lehkost romantické komedie s odvahou otevírat nepohodlná témata, nový formát se v očích mnoha diváků ztrácel v křečovité snaze držet krok s dobou. To možná už naznačoval i samotný název. Kritici mu vyčítali kostrbatý scénář a občas až přepjatou sebeuvědomělost neboli wokeismus. Nostalgie byla sice přítomná – ale už to nebylo ono.

Už samotný název pokračování – A jak to bylo dál – v češtině zněl trochu jako špatně přeložený název kapitoly v učebnici slohu. Ani v původní anglické verzi (And Just Like That…) nešlo o název, který by přirozeně plynul z úst. Pravda, odkazoval na jednu z typických slovních zvratů samotné Carrie, který používala ve svých článcích – moment, kdy z drobného postřehu udělala pointu celé kapitoly svého života. Jenže zatímco v původním seriálu tyhle věty působily lehce a nenuceně, v názvu seriálu se proměnily v trochu křečovitý slogan, který jako by se snažil nostalgii vyvolat silou, místo aby ji nechal přirozeně přijít.

A teď přišla zpráva, která definitivně zavřela dveře do bytu na Manhattanu. HBO oznámilo, že A jak to bylo dál… po třech sezonách končí. Poslední dva díly, které odvysílá 14. srpna 2025, se tak stanou nejen tečkou za jedním spin-offem, ale i za celým televizním vesmírem Sexu ve městě.

Showrunner Michael Patrick King tvrdí, že závěr nebyl diktován čísly sledovanosti, ale instinktem – prý cítil, že příběh Carrie Bradshaw je u konce. Sarah Jessica Parker na Instagramu napsala, že Carrie byla „největší láskou její profesní kariéry a že odcházet je „sladkobolné“. 

Kim Cattrall, představitelka Samanthy, ač v pokračování téměř neúčinkovala, na svůj Instagram zase napsala krátkou zprávu, kterou mnozí čtou jako kryptickou reakci na konec seriálu: „Je to konec velmi dlouhého týdne.“

Zdroje: newsnationnow.com, pagesix.com, nypost.com

