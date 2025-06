Sex ve městě slaví 27 let: Carrie Bradshaw a její největší módní momenty - i přešlapy

Dneska je to přesně 27 let, co se odvysílala první epizoda kultovního seriálu Sex ve městě. Příběhy čtyř emancipovaných žen si získal pozornost celého světa a příčinou byla kromě třaskavého obsahu nepochybně také móda: výrazná, řvavá, odvážná a leckdy na hraně vkusu. Zosobňovala to hlavně postava Carrie Bradshaw v podání Sarah Jessicy Parkerové.

Od devadesátkového minimalismu přes excentričnost nultých let až po stylovou chaotičnost současného pokračování A jak to bylo dál… Jak se rozvíjel styl ikonické Carrie Bradshaw v průběhu téměř tří dekád, jaké byly její nejzajímavější módní momenty, dechberoucí outfity i katastrofální módní přešlapy? Ani o jedno není nouze. Připomenout si je můžete v galerii.

Zůstává už jen otázka – baví nás ještě eklektický styl této chaotické televizní ikony, nebo už se zasekl na mrtvém bodě? Padesátiletá Carrie se totiž v pokračování obléká podstatně hůř než ve svých třiceti letech, a to je škoda.

Jak se vyvíjel módní styl a vkus milované i zatracované seriálové ikony, na to se podívejte v grafice.