Při sledování oblíbené pohádky nebo rodinné komedie si často ani neuvědomíme, kolik let uplynulo od natáčení. A kluci, po kterých šílely dívky po celé republice jsou dnes muži ve středním věku, mají vlastní rodiny a začátky jejich kariéry jsou pro ně jen mlhavou vzpomínkou. Mezi takové jistě patří například Vojta Kotek nebo Jakub Štáfek. Zavzpomínejte s námi i na další.
David Gránský
Idolem mnoha dívčích srdcí se stal David Gránský díky svému účinkování v show X-Factor. Nyní se Gránský věnuje hlavně hraní a moderování a s manželkou Nikolou vychovávají syna Matea. Brzy se Gránský stane otcem podruhé, když přivítají na svět dalšího syna.
David Gránský
Vojta Kotek
Jedním z největších lamačů dívčích srdcí posledních dekách je bezpochyby Vojta Kotek. Toho na plakáty v dívčích pokojích vystřelilo účinkování ve filmu Snowboarďáci. Dnes je Kotek ženatý a manželkou Radanou vychovávají syna Huberta. Společně se také rozhodli pro velkou změnu, kdy budují biofarmu nedaleko Orlické přehrady.
Jiří Mádl
Dalším komu film Snowboarďáci pomohli nastartovat kariéru už v pubertě byl Jiří Mádl. Ten se dnes věnuje hlavně slibné kariéře režiséra a herectví pověsil tak trochu na hřebík. Mádl si velmi střeží soukromí a to, že se stal otcem syna Františka tajil dokonce několik měsíců.
Matouš Ruml
Nejzkušenějším z otců v galerii je malý Lexa ze sitcomu Comeback, herec Matouš Ruml, který je hned trojnásobným otcem. S manželkou Tezerou mají syny – Nathaniela a Liama a dceru Miu. „Kroužkovali jsme se ženou jména, která se nám líbí, nezávisle na sobě. A měli jsme shodu. Bylo jich ještě víc, hodně jsme o nich diskutovali, šli i po významu. Vždycky jsme měli jména připravená jak pro kluka, tak pro holku,“ prozradil před časem.
Marek Adamczyk
Poměrně čerstvou zkušenost s rodičovstvím má herec Marek Adamczyk, Kterého proslavily především role pohádkových princů. S manželkou Evou mají malého syna Kryštofa. „V zásadě si myslím, že dítě potřebuje dvě věci: lásku a pocit bezpečí," řekl krátce poté, co se stal otcem.
Marek Ztracený
Asi jen těžko by se hledal někdo, kdo nezná zpěváka Marka Ztraceného. Přestože po něm sílí desetitisíce fanynek, on je šťastně ženatý a má dospívajícího syna Marka. S tím má velmi blízké pouto a těžce snášel například jeho letošní studijní pobyt v zahraničí.
Patrik Děrgel
Pohádkový princ Patrik Děrgel je už poměrně zkušeným otcem. Kromě syna Vavřince mají s manželkou ještě dceru Miru. Děrgerl přiznává, že se snaží být pro děti kamarádem, ale občas i on ztratí nervy. „Nemám rád, když říkám něco stokrát a pak jsem ,odignorovaný'. Nebo když se dítě otočí a dělá, že vás neslyší. Já jsem asi cholerik, ve mně to bobtná, pak to vyjde ven, a pak je mi to líto…,“ přiznal v rozhovoru pro Frekvenci 1.
Jakub Štáfek
Herec Jakub Štáfek odstartoval svou kariéru jako teenager v nekonečném seriálu Ulice. V posledních letech na sebe upozornil hlavně jako autor a hlavní protagonista filmů z fotbalového prostředí Vyšehrad. Spolu s manželkou Dominikou mají dvě dcery – starší Olívii a mladší Jasmínu. Letos Štáfek, který jinak své děti nesdílí a o soukromí nemluví, prozradil, že mladší dcera se narodila se svalovou dystrofií.
