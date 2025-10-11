11. 10. Andrej
Pamatujete je jako sexsymboly? Takhle vypadají dnes a navíc mají tu nejdůležitější roli: jsou tátové

Havířovské slavnosti, koncert, Marek Ztracený, zpěvák
Vystoupení Marka Ztraceného na Havířovských slavnostek, 6. září 2025.,Image: 1035835806, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: ČTK / Sznapka PetrFoto: Profimedia.cz
Havířovské slavnosti, koncert, Marek Ztracený, zpěvák
Vystoupení Marka Ztraceného na Havířovských slavnostek, 6. září 2025.,Image: 1035835806, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: ČTK / Sznapka PetrFoto: Profimedia.cz
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Čas měří všem stejně a tak jako stárneme my, stárnou i kluci, kteří na plakátech zdobili naše dětské pokojíky. Dnes jsou z nich otcové od rodin.

Při sledování oblíbené pohádky nebo rodinné komedie si často ani neuvědomíme, kolik let uplynulo od natáčení. A kluci, po kterých šílely dívky po celé republice jsou dnes muži ve středním věku, mají vlastní rodiny a začátky jejich kariéry jsou pro ně jen mlhavou vzpomínkou. Mezi takové jistě patří například Vojta Kotek nebo Jakub Štáfek. Zavzpomínejte s námi i na další.

David Gránský, Matouš Ruml, Vojta Kotek, Jirka Mádl, Marek Adamczyk, Ondřej Havel, Patrik Děrgel, Marek Ztracený, Martin Kraus, Míra Nosek, Jakub Štáfek

David Gránský

Idolem mnoha dívčích srdcí se stal David Gránský díky svému účinkování v show X-Factor. Nyní se Gránský věnuje hlavně hraní a moderování a s manželkou Nikolou vychovávají syna Matea. Brzy se Gránský stane otcem podruhé, když přivítají na svět dalšího syna. 

