„Nefňukej.“ Pavel Novotný se tvrdě opřel do Karlose Vémoly po jeho propuštění z vazby

Jen krátce poté, co byl Karlos Vémola propuštěn z vazby na kauci, začal veřejně mluvit o tom, čím si v posledních týdnech prošel. Popsal okolnosti zadržení, pobyt ve vězení i následnou operaci čelisti, která pro něj byla fyzicky velmi náročná. Jeho vyjádření ale nenechalo chladným Pavla Novotného, jenž má s pobytem za mřížemi vlastní zkušenost a rozhodl se k celé věci otevřeně vyjádřit.
Karlos Vémola po propuštění na kauci otevřeně popsal zadržení i náročnou operaci čelisti. Jeho slova ale nadzvedla Pavla Novotného, který má s pobytem za mřížemi vlastní zkušenost a poslal MMA bojovníkovi ostrý vzkaz. Vémolovi vyčetl „hraní na city“ a doporučil mu, aby k celé situaci přistoupil „chlapsky“.
Novotný na sociálních sítích zdůraznil, že k Vémolovi osobně necítí zášť, zároveň mu ale vytkl způsob, jakým o svém zadržení mluví. „Karlose Vémolu mám rád, je to hrozně hodný a milý kluk. Byl bych ale pokrytec, kdybych nepřiznal, že se mi příčí jeho fňukání a hraní na city, jako by byl politický vězeň,“ napsal ve svém příspěvku. Reagoval i na Vémolovy stížnosti na zacházení během eskorty. „To, že vězně poutají, je normální, Karlosi,“ vzkázal mu bez obalu.
Bývalý starosta Řeporyjí zároveň připomněl, že vazba není totéž co výkon trestu a že Vémola měl oproti odsouzeným řadu výhod. „Navíc jsi seděl v Anglii, takže dobře víš, že Pankrác je proti tomu Havaj, sorry jako,“ dodal s nadsázkou. Novotný si sám nedávno odpykal tříměsíční trest odnětí svobody za výtržnictví a podněcování k trestnému činu, a proto podle svých slov dobře ví, jak podobná zkušenost člověka poznamená.
V další části vzkazu Vémolovi doporučil, aby celou situaci přijal s větší dávkou nadhledu. „Chce to k tomu přistoupit trochu chlapsky. Nikdo ti nic neprovedl. Kauce je vysoká, ale jsi venku. Právníky máš dobré, třeba se ještě stane zázrak a vyjde z toho nekonečná podmínka,“ napsal ironicky, ale s přáním dobrého konce.
Na závěr přidal i osobní paralelu ze světa sportu, který je mu blízký. „Začínám zase trénovat, za pár měsíců mám zápas a vím, že až dnes po doléčení žeber poprvé přijdu do gymu, dostanu ránu, budu mít půl roku naražená žebra a budu fňukat. Já fňukna jsem, ten sport prostě bolí. Prosím tě, ty nebuď, takhle tě neznám,“ uzavřel svůj vzkaz adresovaný Karlosovi.