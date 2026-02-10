Symbolicky tak uzavřela smutnou kapitolu předchozího vztahu. Bývalého partnera Jindřicha Čandu viní z domácího násilí a stále probíhá soud. A byl to právě současný partner, dnes už manžel, kdo jí byl v těžkých chvílích tou největší oporou. „Myslím, že všechno je asi za nás řečeno tím, že jsme chtěli strávit čas bok po boku jako manželé. Po všech svých zážitcích už jsem opatrná na veřejná prohlášení, ale pravdou je, že v Honzovi jsem získala, partnera, oporu, někoho, s kým se mohu smát, nebojím se ukázat svoje vnitřní strachy a vím, že je nám spolu skvěle,“ svěřila své pocity Míša Blesku.
Míša Nosková utajila svatbu: Po těžkém období začíná znovu
Zpěvačka Michaela Nosková je podruhé vdanou paní. Své ano řekla fotografovi Janu Kolmanovi po více než roční známosti v Domě U Červené lišky na Staroměstském náměstí.
Symbolicky tak uzavřela smutnou kapitolu předchozího vztahu. Bývalého partnera Jindřicha Čandu viní z domácího násilí a stále probíhá soud. A byl to právě současný partner, dnes už manžel, kdo jí byl v těžkých chvílích tou největší oporou. „Myslím, že všechno je asi za nás řečeno tím, že jsme chtěli strávit čas bok po boku jako manželé. Po všech svých zážitcích už jsem opatrná na veřejná prohlášení, ale pravdou je, že v Honzovi jsem získala, partnera, oporu, někoho, s kým se mohu smát, nebojím se ukázat svoje vnitřní strachy a vím, že je nám spolu skvěle,“ svěřila své pocity Míša Blesku.
Svatba v exotice
Z prvního manželství s Janem Horsákem má zpěvačka patnáctiletou dceru Elišku, s Čandou pak čtyřletou Jasnu Marianne. Pro Míšu je dnešní veselka v pořadí už třetí. Za sebou má totiž také exotickou svatbu na Srí Lance, kde si vzala muzikálového kolegu Ondřeje Bábora. Vzhledem k tomu, že svůj svazek ale v Česku oficiálně nepotvrdili, jednalo se o obřad jen na oko.
Šaty z půjčovny a drahé šperky
Na svůj velký den zvolila Míša bílý kalhotový kostým s vlečkou z půjčovny, ke kterému vybrala i šperky za 400 000 korun. Jan si oblékl krémový oblek, který doplnil světle šedou vestou. Za svědka šla Míše herečka a dabérka Tereza Martinková, Honzovi sňatek odsvědčila sestra. Po obřadu zamířili svatebčané na slavnostní hostinu. „A mejdan pro přátele uděláme v létě, až budeme moci být venku,“ osvětlila novomanželka.