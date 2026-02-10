Přeskočit na obsah
10. 2. Mojmír
Do zápasu nastoupila těhotná: Bývalka muže roku Angie Mangombe se rozhodla pro potrat

Foto: Profimedia
Petra Holakovská

Česká influencerka a bývalá přítelkyně Muže roku Josefa Kůrky, Angie Mangombe, přiznala, že je těhotná. Celou situaci však značně kalí fakt, že své těhotenství oznámila až po sobotním zápasu v Clashi. Angie se rozhodla, že dítě si nenechá a podstoupí umělé přerušení těhotenství.



Angie se o svém těhotenství dozvěděla pouhý týden před galavečerem. Do ringu tak vstupovala s vědomím, že je těhotná, přesto se rozhodla tuto informaci nezveřejnit a nastoupit do zápasu, i když dobře věděla, že to pro její tělo může být náročné. Po zápase, ve kterém podle dostupných informací nestačila na soupeřku Dominiku „Mínu Elischerovou, se svěřila veřejně. „Týden před zápasem jsem si udělala test a vyšel pozitivní. Šla jsem na gynekologii a paní doktorka mi to potvrdila. Ani nevíte, jak strašně jsem se cítila,“ přiznala pro Super.cz.

Nebylo to snadné

Po zápase Angie oznámila, že se rozhodla těhotenství ukončit. Přiznala, že pro ni bylo těhotenství neplánovaným překvapením a že rozhodnutí nebylo snadné.„Je tolik žen, které by miminko chtěly, a já si připadám strašně, že takový dar nechávám jít. Ale prostě to teď není možné,“ vysvětlila důvody svého nelehkého rozhodnutí. Angie zároveň uvedla, že rozhodnutí souvisí i s jejím aktuálním partnerem a okolnostmi, ve kterých se nachází. „Chvilku mi bude trvat, než to celé zpracuju. Je to emocionálně náročné, ale vím, že je to pro mě teď správné rozhodnutí,“ dodala influencerka.

Angie už maminkou je.


Angie, známá nejen svou účastí v reality show Like House, ale i zápasy v rámci Clash of the Stars, je matkou synka Rafaela, kterého má ze vztahu s bývalým modelem a Mužem roku 2016 Josefem Kůrkou. Chlapečka mají ve střídavé péči.

Josef Kůrka, syn
Josef Kůrka se synem.
Foto: Profimedia

VIDEO: Fárová: Interrupce je základní lidské právo. Zákaz neznamená, že se přestanou dít

Kdy začíná započetí života a můžeme se o plodu bavit jako o potenciálním dítěti? Odpověď by měla vycházet z dat a medicínských poznatků. | Video: Martin Veselovský

Zdroje: super.czInstagram Angie Mangombe

