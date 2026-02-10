V rodinném domě za Prahou, kde rodina dosud žila poklidným a spokojeným životem, se začaly objevovat rozsáhlé trhliny ve zdech, které ohrožují stabilitu celé stavby. Co je horší, situace se navíc zhoršuje den za dnem. Bendová hororový stav domu ukázala na sociálních sítích prostřednictvím videa. „Dům nám praská tak, že už je to neúnosné,“ přiznala herečka u záběrů poškozených zdí, které nahánějí hrůzu.
Bendové se hroutí dům i střecha nad hlavou: S rodinou se musí vystěhovat
Starosti o střechu nad hlavou teď bez nadsázky řeší herečka Alice Bendová. Domov, který s partnerem Michalem Topolem před více než patnácti lety koupili a dlouhá léta s láskou zvelebovali, se pro ně nečekaně začal měnit v noční můru.
Podfoukli je
Herečka otevřeně přiznává, že zásadní problém se skrýval už v samotném nákupu nemovitosti. Skutečný technický stav domu, za který zaplatila 6,8 milionu korun, byl podle ní tehdy důkladně zamaskovaný a nic nenasvědčovalo tomu, co přijde později. Prvních několik let bydlení probíhalo bez větších potíží, objevovaly se jen nenápadné, sotva viditelné prasklinky, které nepůsobily varovně. Zlom ale nastal zhruba po sedmi letech, kdy se trhliny začaly rychle zvětšovat a postupně se rozšířily prakticky do celého domu. Nejkritičtější situace panuje v té části, kde jsou ložnice – tam jsou praskliny místy tak rozsáhlé, že je skrz ně vidět mezi jednotlivými místnostmi. Možnost řešit situaci právní cestou už je podle Bendové bohužel minulostí.
Stěhování se nevyhnou
Situace už dospěla do bodu, kdy se neobejde bez zásahu odborníků. Do domu má dorazit statik, který posoudí nejproblematičtější část stavby, a následně bude nutné přistoupit k rozsáhlejší rekonstrukci. Potíže se totiž netýkají jen zdí – problémy má i střecha, která se rovněž pohnula a nebude možné ji ponechat v současném stavu. Podle Bendové jiné řešení jednoduše neexistuje. Rodina se proto chystá začátkem března dům dočasně opustit. Herečka přiznává, že už mají zhruba jasno, kam povedou jejich další kroky, i když stěhování rozhodně nebude snadné. Musí brát ohled na školní docházku dětí, péči o pět psů a zároveň zůstat v dosahu domu kvůli probíhajícím pracím.
Celou situaci bere herečka s těžkým srdcem, ale snaží se zachovat nadhled: „Je to velmi nepříjemné, ale když nejde o život, což nám naštěstí nejde, jde o…“