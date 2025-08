„Milovala jsem ho. Ale on mě nechtěl,“ říká Uršula Kluková o Jiřím Krampolovi

Na Jiřího Krampola vzpomínala s upřímností a emocemi: „Padesát let jsme byli obrovskými přáteli a spolupracovníky a já ho jeden čas i opravdu milovala! On mě ale nechtěl. Byl ale báječnej, a přestože jsme se, naposledy před rokem, hádali jako kočka a pes, vždycky jsme si to vyříkali a desítky let jsme byli spřízněné duše. Kdy bude pohřeb? Tam musím jít!“ Naposledy se s Krampolem viděla loni v prosinci, kdy ho navštívila v nemocnici. Krátce poté utrpěla zranění, kvůli kterému byla delší dobu upoutaná na lůžko a pohyb pro ni byl náročný. Od té doby spolu byli v kontaktu jen po telefonu. „Pak jsme si jenom volali. Nevím, kdy přesně to bylo naposledy, ale Jirka už mluvil jednoslabičně, takže položil otázku a já mlela a mlela… a jeho to určitě nebavilo.“