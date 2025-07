O pohřbu Jiřího Krampola je rozhodnuto. Kdy bude a kdo ho nakonec uspořádá?

Jeho krok však vyvolal u Schmiedbergera nevoli. „Ozval se mi jeho dřívější manažer Miloš Schmiedberger. Byl rozlícený a v podstatě mi vyhrožoval, že mě mediálně zničí. Chtěl prý to poslední rozloučení uspořádat sám, jenže pohřební službu do včerejška nekontaktoval. Tak jsem mu nabídl, ať se na tom podílí. Nejde mi o slávu, ale o to, aby to měl Jirka pěkné. To ale odmítl, že je solitér, že si je zvyklý vše organizovat sám. Nebyl to příjemný rozhovor, pořád ale doufám, že respekt k Jirkovi nakonec zvítězí. Určitě je důležitější než nějaké půtky Jirkovi uspořádat důstojné poslední rozloučení,“ prozradil mladý influencer, který doufá, že nakonec vše proběhne v klidu.