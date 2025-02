Uršula Kluková skončila po útoku dvou psů v nemocnici, věc šetří policie

„Šla se svým novým pejskem před nákupním střediskem v Broumově, když se na ni z nezamčeného zaparkovaného auta vyřítili dva velcí psi, kteří šli po tom štěněti. Jenže srazili paní Klukovou, povalili ji na zem a zlomili jí krček,“ popsal Blesku očitý svědek události. „Chudák nevěděla, co se děje, bylo to rychlé. Hned se tam seběhli lidé a zavolali sanitku. Majitelé těch rafanů by se k tomu měli nějak odpovědně postavit,“ dodal ještě.