Včera proběhlo další kolo soudního sporu mezi bývalým fotbalistou Milanem Barošem a jeho exmanželkou Terezou, které se týkalo úpravy péče o jejich dva nezletilé syny – šestnáctiletého Patrika a čtrnáctiletého Mattea. Rozvod formálně proběhl už před více než rokem a došlo i na majetkové vypořádání. Tereze měla po rozvodu zůstat nejen vila, několik bytů a luxusní automobil, ale i výživné ve výši 150 tisíc korun měsíčně. Padesát tisíc pro každého syna a padesát pro ni jako výživné.
Spor bývalého fotbalisty Milana Baroše s exmanželkou Terezou o péči o jejich dva syny pokračuje dalším soudním jednáním. Baroš navíc před stáním změnil strategii a přivedl do případu známou advokátku Lenku Radoňovou.
Baroš před včerejším stáním vyměnil právního zástupce a vytasil se s opravdovým esem. Na jeho straně nyní stojí advokátka Lenka Radoňová, která bude bojovat za jeho právo vychovávat syny. Právnička si udělala jméno, které v opatrovnických soudech hodně znamená, a v podstatě neprohrává. Své o tom ví například Agáta Hanychová, Lucie Vondráčková nebo Aňa Geislerová, které proti ní se svými požadavky neuspěly, když zastupovala jejich expartnery. „Ale zdaleka ne každého vezme za klienta. Odmítla jich už spousty,“ říká jeden z jejích kolegů.
„Radoňová nejde automaticky tam, kde jsou větší bankovní konta, ale rozhodne se až ve chvíli, kdy všechno pečlivě prostuduje. Pak se klidně postaví za stranu, proti níž cítí nespravedlnost. Jednou obhájí známého sportovce, v méně sledovaném případu zase ženu dalšího fotbalisty. Nic jiného ji nezajímá. Chce jen hájit slušnost a u opatrovnických soudů hlavně nejlepší zájmy dítěte, takže kolikrát i přesvědčuje klienty, aby se chovali tak, aby to neškodilo jejich potomkům,“ řekl ještě zdroj pro eXtra.cz. A z jeho slov tak vyplývá, co si o sporu myslí.
Na tvrdý boj je ale připravena i právnička protistrany Karolina Besser Zelenková. Ta tvrdí, že Baroš soustavně porušoval dohody ohledně výživného. „Pan Baroš se následně rozhodl podat účelový návrh na změnu ani ne rok starého rozsudku, pravděpodobně veden snahou docílit snížení výživného, které přestal hradit,“ sdělila Zelenková Blesku s tím, že ho k placení nedonutila ani možnost exekuce. „Svou povinnost přesto neplnil, k exekuci tak skutečně došlo,“ dodala. Zelenková také tvrdí, že chování Baroše k jeho klientce je velmi nevhodné. „S klientkou dlouhodobě není schopen komunikovat jiným než hrubě urážlivým způsobem,“ tvrdí právnička.
Poprvé se také veřejně vyjádřila Barošová. „Celý život jsem volila mediální mlčení a ochranu rodiny, a to i ve chvílích, kdy jsem čelila nevhodnému chování a psychickému nátlaku ze strany mého bývalého manžela,“ rozpovídala se bývalá fotbalová manželka. „Více než dvacet let jsem ho podporovala v jeho kariéře a zároveň se naplno věnovala rodině, která pro mě vždy byla na prvním místě. Se svými syny mám dlouhodobě velmi blízký a pevný vztah,“ uzavřela s tím, že nechce dopustit, aby synové nežili s ní.