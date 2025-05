Plekanec s Vondráčkovou mají další rozpory kvůli dvěma společným synům

Dalším problémem je fakt, že Matyáš s Adamem přestali sportovat, což je pro jejich otce jako bývalého profesionálního sportovce jen těžko stravitelné. „Plavali, teď už moc neplavou a bohužel nedělají nic na nějaký úrovni,“ prozradila Plekancova druhá žena, tenistka Lucie Šafářová v podcastu Mámy sobě. „Oni by to museli podporovat oba dva rodiče a myslím, že ze strany Lucky tam ta podpora moc nebyla. Tak on to tak vzal, že je nemůže nutit k něčemu, co nechtějí. Nechává to na nich,“ dodala rezignovaně.