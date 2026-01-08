Na fotbalových stadionech se Milan Baroš pohyboval s jistotou a sebevědomím světové hvězdy. Soudní síň je ale prostředí, kde mu zjevně není dobře. Když se ve středu objevil v Justičním areálu Na Míčánkách, bylo znát, že tentokrát nejde o zápas, na který by byl zvyklý. Nervozita, napětí a neochota cokoli komentovat provázely jednání, které se týkalo toho nejcitlivějšího – jeho dětí.
Milan Baroš znovu před soudem: exmanželé se ignorovali, řeší se péče o syny
Milan Baroš a jeho bývalá manželka Tereza se po rozvodu znovu potkali před soudem – tentokrát kvůli změně úpravy péče o nezletilé syny Patrika a Mattea. Fotbalová legenda byla podle všeho značně nervózní a na dotazy reagovala podrážděně, Tereza odmítla cokoli komentovat. Bývalí partneři se na chodbě demonstrativně ignorovali a každý dorazil se svým doprovodem.
Baroš a jeho bývalá manželka Tereza se oficiálně rozešli před patnácti měsíci. Rozvod byl uzavřen už loni na podzim, nyní se ale znovu potkali u soudu kvůli změně úpravy péče o nezletilé syny Patrika a Mattea. Řešilo se, jak bude vypadat jejich další uspořádání rodinného života.
Zatímco na hřišti byl Baroš vždy zvyklý čelit tlaku, tentokrát reagoval podrážděně. Na dotazy novinářů odpověděl stručně a ostře: „Můžete mi dát pokoj? Dejte mi pokoj,“ odsekl. Jeho exmanželka byla neméně zdrženlivá. „Nezlobte se, ale nebudu se o ničem bavit,“ reagovala na pokus o vyjádření. Ani jeden z právních zástupců nechtěl k případu cokoli sdělit.
Na chodbě před jednací síní číslo 324 panovalo chladné ticho. Bývalí manželé se navzájem zcela ignorovali, nepadl jediný pohled. Tereza měla po boku oporu v podobě nového partnera, bývalého šéfa Národní sportovní agentury Filipa Neussera.
Rozvod Barošových byl soudem potvrzen v říjnu 2024, avšak majetkové vypořádání proběhlo už o několik měsíců dříve – v únoru téhož roku. Právě tehdy se ukázalo, že někdejší reprezentační útočník z manželství neodešel bez výrazné finanční ztráty. Tereza si v rámci dohody odnesla mimořádně hodnotné nemovitosti i finanční zajištění. Získala luxusní rezidenci v Šáreckém údolí v Dejvicích, přičemž se zavázala, že dům neprodá dříve, než mladší syn Matteo dosáhne plnoletosti. Do té doby navíc Milan Baroš hradí veškeré náklady na provoz této nemovitosti. Pokud by se Tereza rozhodla dům po dosažení zletilosti syna prodat, musí se s bývalým manželem vyrovnat polovinou z prodejní ceny.
Součástí vypořádání jsou také byt se dvěma garážemi na Vinohradech, další byt na Novém Městě, luxusní SUV v hodnotě zhruba dvou milionů korun a finanční vyrovnání ve výši deseti milionů korun. K tomu se přidalo výživné pro exmanželku ve výši 50 tisíc korun měsíčně.
Na syny však Baroš podle dohody nezapomněl. Oba mají zajištěné vlastní bydlení – starší Patrik i mladší Matteo získají každý samostatný byt na Žižkově v den, kdy dosáhnou plnoletosti. Zatímco fotbalové souboje měl Milan Baroš pod kontrolou, soudní bitvy mu očividně dávají zabrat. A i když je majetek rozdělený, emoce mezi bývalými partnery zůstávají zmrazené – stejně jako jejich vzájemná komunikace.