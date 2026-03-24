Návrat z rodinné dovolené v Japonsku se pro Michaelu Salák a její rodinu proměnil v jeden z nejhorších dní v jejich životě. Na letišti v německém Frankfurtu měl rodinu bývalého hokejového brankáře Alexandra Saláka vyzvednout Michaelin otec. Ten ale na smluvené setkání nedorazil, měl vypnutý telefon a slehla se po něm zem.
Michaele Salák spadl kámen ze srdce. Policie našla jejího nezvěstného otce
Měl to být obyčejný návrat domů a radostné shledání s rodinou. Místo toho ale přišla nejistota a strach. Michaela Salák spolu s blízkými čelila situaci, kterou si ještě před pár hodinami neuměla představit – její otec zmizel bez jediné zprávy. Naštěstí ho ho podařilo vypátrat.
„Cesta domů se změnila v horor. Po cestě do Frankfurtu zmizel na hranicích v Rozvadově můj táta spolu s naším autem. Byl na cestě za námi, vypl si telefon a skončila tam stopa. Před 24 hodinami,“ píše zoufalá maminka šesti dětí na svém profilu na Instagramu, kde také zveřejnila otcovu fotografii, kterou má k dispozici policie. Ta po něm vyhlásila pátrání. Salák také ukázala snímek jejich vozu, se kterým tatínek jel. Všechny pokusy ho najít ale zatím selhaly.
Michaela se tak chytala jakékoliv naděje. „Nevím, jestli si tímhle pomůžu, protože podle všeho se nachází v Německu, jestli vůbec. Vše řeší policie. Nemáme jedinou další stopu. Modlím se a sdílím,“ píše dále ve svých Instastories. Jen o pár hodin dříve, kdy byl její svět ještě v pořádku, sdílela při přeletu nad Ruskem nostalgickou vzpomínku. Právě tam totiž v době aktivní kariéry jejího muže rodina prožila několik spokojených let.
Z Frankfurtu se nakonec manželé Salákovi i s dětmi rozhodli odjet, protože usoudili, že jejich přítomnost ničemu nepomůže. „Po dlouhém čekání na informace jsme se rozhodli odletět domů. Před gatem se nám podařilo rozbít flašku, střepy přinášejí štěstí, že jo!“ nevzdává se naděje na to, že se její tatínek najde v pořádku a vrátí se jim domů.
To se nakonec splnilo a tatínka objevili v pořádku. „Děkujeme všem za podporu. Hlavně Sašovo tátovi, který se o vše postaral a Interpolu. Táta je v pořádku a zdravý. Do detailů nebudu zabíhat, Saša pro něj za chvilku letí,“ napsala šťastná Míša.