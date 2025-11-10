10. 11. Evžen
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Michaela Nosková přiznala, že má kvůli bývalému partnerovi zdravotní komplikace

Michaela Nosková
Michaela NoskováFoto: Profimedia
Michaela Nosková
Michaela NoskováFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Zpěvačka Michaela Nosková má za sebou další velmi náročné soudní stání se svým bývalým partnerem Jindřichem Čandou. Stres z vleklých sporů ji nejen zasahuje do osobního života, ale také jí působí zdravotní problémy.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Minulý pátek se konal trestní soud s bývalým partnerem zpěvačky Michaely Noskové. Jindřich Čanda je obviněn z domácího násilí, psychického týrání dcery, ale třeba také vydírání. Průběh jednání, ve kterém ve zpěvaččin prospěch svědčilo několik Čandových bývalých partnerek, včetně jeho exmanželky, se podle Noskové dal předvídat.

Michaela Nosková
Michaela Nosková

Nosková si včera prošla peklem. Napřed soud s expartnerem a pak pohřešovaná dcera

Celebrity

„Já myslím, že mě nepřekvapilo vlastně nic, protože já jsem čekala od toho bývalého partnera to nejhorší, co může být. Pro mě z jeho výpovědi nebylo nic překvapivého na tom, že jsem si v uvozovkách všechno způsobila sama,“ popsala zpěvačka pro eXtra.cz. „Já jsem tady ten největší tyran. To jsem čekala, protože to vlastně slýchám od něj u všech těch různých soudních líčení, ať už u rodinného soudu, nebo u jiných soudů, vlastně permanentně. Takže pro mě to žádné překvapení nebylo,“ povzdychla si maminka dvou dcer. Dodala také, že napětí ze soudu ovlivňuje chod celé jejich rodiny. 

„Snáším to strašně a mám pocit, že teď zrovna se mě moje dcera ptala, jestli poletíme někam třeba na dva tři dny. A já nenávidím létání, ale většinou jsem schopná ten stres z toho létání nějak jako přežít a letět. A teď jsem jí řekla, že nejsem schopná už čelit dalšímu stresu. Navíc ještě tím, že sednu do letadla. Věci, které bych dřív zvládla, teďka nezvládám, protože jsou prostě nad moje síly. Nemám tolik sil ten stres zvládnout,“ přiznává zpěvačka, že musela svou dceru zklamat. 

Reklama

Ke všemu musí řešit ještě závažné zdravotní problémy. „Hned den po soudu jsem musela na obstřiky. Teď mi napsali nějaké rehabilitace a tak dál, protože ta krční páteř, speciálně díky tomuhle tomu všemu, se mi zablokovala tak, že jsem fakt nebyla schopná se ani pohnout,“ postěžovala si Nosková. To vše ale jde stranou, pokud se jedná o bezpečnost dítěte. V den soudu si navíc prožila noční můru všech rodičů, když nevěděla, kde se dcera, kterou mají ve střídavé péči, nachází.

Musela se tak obrátit na policii a právníky. „Policie byla fakt v tomhle skvělá. Za prvé, že zareagovali, když já jsem tam přišla, a začali opravdu řešit, kde to dítě je nebo není, a za druhé, že dokud nedošlo k předání, tak stáli zpovzdálí jako pozorovatelé, což je v pořádku, aby to dítě tolik nestresovali, takže si myslím, že to pro ni nebylo tolik náročné a v tom věku to tolik ještě nevnímá,“ pochválila přístup úředníků.

Mohlo by Vás zajímat: Nejstaršímu psovi na světě je 31 let. Bobi chodí na procházky a chutná mu lidské jídlo

Video: Reuters

Zdroj: eXtra.cz

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama