"Kamery hlídaly, aby se dcera nepřiblížila ke své sestře," popisuje teror Nosková

Klíčovým důkazem před soudem budou videonahrávky, které zachycují to, co se v domácnosti dělo. Paradoxem celého případu je to, že videokamery do domu nainstaloval právě zpěvaččin bývalý partner, který je používal k tomu, aby mohl ji a její dceru ovládat a kontrolovat jejich chování a to, zda neporušují jeho pravidla. Mezi ta patřilo například to, že se její starší dcera nesměla ani přiblížit ke své mladší sestře. „Jako důvod uváděl, že je nezodpovědná, a kdyby se něco stalo malé, tak by to nepřiznala,“ říká smutně Nosková s tím, že se snažila situaci obejít a s dcerami se pohybovala v místech, kam kamery neviděly.