Už tři roky uplynuly od chvíle, kdy zpěvačka Michaela Nosková podala trestní oznámení na svého bývalého partnerka a otce společné dcery Jasněnky, podnikatele Jindřicha Čandu. Ten po několika odročeních včera konečně stanul před soudem, kde mu soudkyně přečetla obžalobu podanou státním zastupitelstvím. Obžaloba Čandu viní z domácího násilí, omezování kontaktu s rodinou, psychického týrání společné dcery a také vydírání, při kterém měl Noskovou pod nátlakem přimět k podpisu směnky.
Soud Noskovou velmi stresuje. Ráno před přelíčením zveřejnila video, na kterém se celá třese a stresem jí cvakají zuby. „Takhle vypadá můj dnešní den. Chci vám ukázat, že ani já nejsem vždy silná, i když to tak vypadá, a vám všem, kdo si myslíte, že nemáte takovou sílu bojovat jako já, chci ukázat, že ani já nejsem Terminátor, ale stojí za to s tím bojovat,“ řekla odhodlaně zpěvačka, která s partnerem vede i spor ohledně opatrovnictví jejich dcery. U soudu ale ani tentokrát nedošlo na její výpověď.
„Já jsem se dneska k výpovědi opět nedostala, ale ta pozitivní část je, že už bylo zahájeno,“ sdělila Blesku po skončení jednání. „Počítala jsem, že dnes na můj výslech dojde, a znovu jsem si prošla stresem. Tak si to ještě zopakuju, ale je to náročné,“ přiznala zdrceně. „Člověk se nebojí tam jít a říkat pravdu, ale toho, že ho ta druhá strana bude osočovat a znevěrohodňovat. Za ty tři roky soudů jsem z jeho strany a ze strany jeho advokátky zažila spoustu dehonestace a ponižování,“ dodala smutně. To však ještě netušila, co ji ten den ještě čeká.
Večer se přihlásila svým sledujícím na Instagramu s tím, že je na policii. Tam ji dovedla obava o mladší dceru, kterou jí Čanda nepředal tak, jak měl. „Právě jsme na policii České republiky, je 18 hodin 54 minut. Nemám informaci, kde mám dítě, nemám informaci, kdy mi bude předáno dítě. Po trestním soudu nebere nikdo telefony a já čekám, až mě někdo vyslechne,“ zoufá si ve stories Nosková. Nakonec ale vše dobře dopadlo. „Mám. Po čtyřech hodinách stresu. Děkuji PČR a advokátům,“ napsala ke společné fotce s malou holčičkou.
K hororovému zážitku se vrátila ještě dnes ráno. „Chci vám ještě jednou poděkovat za tu včerejší neskutečnou vlnu podpory, já jsem to vůbec nečekala, takže děkuju hrozně moc. Každopádně Jasněnka je doma, je v pohodě. Nehroutím se, bojujeme dál. Bylo to strašný. Asi jediný, co k tomu můžu říct, je, že opravdu nikomu nepřeju, aby zažil, jaký to je, když vás policie požádá, abyste jim dali aktuální fotku dítěte. Každopádně to dopadlo dobře. A to hlavně díky policii a právníkům," dodala vděčně zpěvačka, která ví, že má před sebou ještě hodně dlouhou cestu.
