Měla namířeno do New Yorku, zakotvila v Brně. Poullain je v 69 letech jako uragán

Francouzku Chantal Poullain do Česka přivedla láska k herci Bolku Polívkovi. Za čtyři desítky let v tuzemsku se objevila v několika filmech a divadelních hrách. Založila vlastní nadaci, dvakrát vyhrála boj s rakovinou a říká, že svůj charakteristický přízvuk nemá ráda.
Francouzský šarm, noblesu a typický akcent vnáší do české společnosti Chantal Poullain, která 17. srpna oslaví devětašedesátiny. Hraje v divadle i ve filmech, má vlastní nadaci. Milovnice silných aut po více než čtyřiceti letech v Čechách stále mluví s typickým přízvukem a říká, že sny se jí zdají ve francouzštině. Do Česka z Francie odešla kvůli bývalému manželu Bolku Polívkovi, manželství dvou silných osobností však nevydrželo.
Podívejte se do galerie na život herečky, které přátelé přezdívají uragán a perfekcionistka.