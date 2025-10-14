Podle britského tisku měl princ Harry po nedávné návštěvě své manželky Meghan Markle v Paříži prožít silné emoce. Vévodkyně ze Sussexu totiž sdílela na sociálních sítích krátké video z limuzíny, v níž se projížděla po městě – a mimo jiné zachytila i most Pont de l’Alma, tragické místo, kde v roce 1997 při autonehodě zahynula jeho matka, princezna Diana (†36).
Záběry, které Meghan pořídila po přehlídce značky Balenciaga 4. října, se rychle rozšířily po internetu a vyvolaly ostré reakce. Mnozí je označili za necitlivé a neuctivé vůči Harryho rodině.
Královský komentátor Richard Fitzwilliams uvedl, že i když Meghan udělala „skutečnou chybu“, je nepravděpodobné, že by se doma setkala s pochopením. „Mám podezření, že Harry bude zděšený a velmi rozzlobený, protože video odkazuje na nejtraumatičtější období jeho života,“ řekl magazínu OK!. „Byl by otřesený, protože i když to nebyl záměr, šlo o velmi vážné pochybení.“ Dodal také, že „Meghan si kvůli své veřejné roli a tomu, že je sama o sobě značkou, nemůže dovolit takové chování.“ Podle něj její ležérní natáčení Paříže – jakkoli nemělo nikoho urazit a šlo zjevně o omyl – působilo hrubě necitlivě, a podobné chyby mají vážné dopady.
Princ se k celé věci veřejně nevyjádřil, podle zdrojů z jeho okolí však byl „zraněný a rozrušený“. Nešlo ale o výčitky vůči manželce – trápilo ho spíš to, že lidé opět zneužili památku jeho matky k útokům na Meghan. „Dianina smrt byla použita jako klacek k bití jeho ženy,“ uvedl pro deník Mirror člověk blízký páru. „Byl z toho opravdu zklamaný, ale zároveň nebyl překvapený. Spíš rezignovaný než šokovaný."
Podle zdrojů Meghan vůbec nevěděla, že se pohybuje v blízkosti tunelu pod mostem Pont de l’Alma. „Je přehnané tvrdit, že jela tím místem záměrně,“ uvedli zasvěcení. Nahrávání videa bylo podle nich čirou náhodou. Sama přítomnost vévodkyně v Paříži však překvapila – slavní manželé se dlouhodobě vyhýbali akcím ve francouzské metropoli právě kvůli bolestným vzpomínkám, které toto město pro Harryho představuje. O to více ho zasáhlo, že její pobyt vyvolal vlnu kritiky.
Ačkoliv se na Meghan snesla lavina komentářů, princ Harry jí z celé situace údajně nic nevyčítá. Naopak se ji zastal a dal najevo, že chápe, že šlo o nešťastnou shodu okolností.
