Princ Harry a vévodkyně Meghan ze SussexuFoto: Profimedia
Princ Harry a vévodkyně Meghan ze SussexuFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Video, které Meghan Markle natočila během své návštěvy Paříže, vyvolalo mezi fanoušky britské královské rodiny bouřlivé reakce. Vévodkyně se totiž projížděla místem, kde v roce 1997 tragicky zahynula princezna Diana. Mnozí považují záběry za necitlivé, princ Harry se však své manželky zastal.

Podle britského tisku měl princ Harry po nedávné návštěvě své manželky Meghan Markle v Paříži prožít silné emoce. Vévodkyně ze Sussexu totiž sdílela na sociálních sítích krátké video z limuzíny, v níž se projížděla po městě – a mimo jiné zachytila i most Pont de l’Alma, tragické místo, kde v roce 1997 při autonehodě zahynula jeho matka, princezna Diana (†36).

Záběry, které Meghan pořídila po přehlídce značky Balenciaga 4. října, se rychle rozšířily po internetu a vyvolaly ostré reakce. Mnozí je označili za necitlivé a neuctivé vůči Harryho rodině.

Královský komentátor Richard Fitzwilliams uvedl, že i když Meghan udělala „skutečnou chybu, je nepravděpodobné, že by se doma setkala s pochopením. „Mám podezření, že Harry bude zděšený a velmi rozzlobený, protože video odkazuje na nejtraumatičtější období jeho života,“ řekl magazínu OK!. „Byl by otřesený, protože i když to nebyl záměr, šlo o velmi vážné pochybení.“ Dodal také, že „Meghan si kvůli své veřejné roli a tomu, že je sama o sobě značkou, nemůže dovolit takové chování.“ Podle něj její ležérní natáčení Paříže – jakkoli nemělo nikoho urazit a šlo zjevně o omyl – působilo hrubě necitlivě, a podobné chyby mají vážné dopady.

Princ se k celé věci veřejně nevyjádřil, podle zdrojů z jeho okolí však byl „zraněný a rozrušený“. Nešlo ale o výčitky vůči manželce – trápilo ho spíš to, že lidé opět zneužili památku jeho matky k útokům na Meghan. „Dianina smrt byla použita jako klacek k bití jeho ženy,“ uvedl pro deník Mirror člověk blízký páru. „Byl z toho opravdu zklamaný, ale zároveň nebyl překvapený. Spíš rezignovaný než šokovaný."

Podle zdrojů Meghan vůbec nevěděla, že se pohybuje v blízkosti tunelu pod mostem Pont de l’Alma. „Je přehnané tvrdit, že jela tím místem záměrně,“ uvedli zasvěcení. Nahrávání videa bylo podle nich čirou náhodou. Sama přítomnost vévodkyně v Paříži však překvapila – slavní manželé se dlouhodobě vyhýbali akcím ve francouzské metropoli právě kvůli bolestným vzpomínkám, které toto město pro Harryho představuje. O to více ho zasáhlo, že její pobyt vyvolal vlnu kritiky.

Ačkoliv se na Meghan snesla lavina komentářů, princ Harry jí z celé situace údajně nic nevyčítá. Naopak se ji zastal a dal najevo, že chápe, že šlo o nešťastnou shodu okolností.

Zdroj: Mirrormagazín OK!, Blesk.cz

