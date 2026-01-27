Snímek, který zpěvačka zveřejnila na sociálních sítích, okamžitě zaplavila lavina obdivných reakcí. Fanoušci nešetřili chválou a v komentářích se shodovali na tom, že maminka známé umělkyně působí neuvěřitelně svěže a vitálně. Mnozí přiznávali, že by jí její skutečný věk rozhodně nehádali a tipovali o desítky let méně.
Dara Rolins šokovala fotkou maminky: Oslavila 82. narozeniny a vypadá na šedesát
Když se zpěvačka Dara Rolins rozhodla sdílet se svými fanoušky fotografii se svou maminkou, netušila, jaký rozruch tím vyvolá. Při pohledu na paní Zlatici jen málokdo dokázal uvěřit, že skutečně oslavila své 82. narozeniny. Je tak zřejmé, že Dařin mladistvý vzhled není pouze výsledkem péče estetické medicíny, ale velkou měrou za něj vděčí také výborným genům, které zdědila právě po své mamince.
Máma frajerka
Dara Rolins navíc ke společné fotografii připojila i osobní vzkaz. „Tady jsem pro změnu v roli dcery já. Moje maminka měla tento víkend 82. narozeniny. V jejím věku je už frajeřina přiznávat to veřejně,“ pochlubila se Dara, která se nikdy netajila tím, že rodina v jejím životě hraje zásadní roli.
Plastiky? Ne, geny!
Není žádným tajemstvím, že zpěvačka maximálně dbá na zdravý životní styl, pravidelný pohyb i péči o své tělo a otevřeně se přiznává i invazivním estetickým zákrokům. Při pohledu na její maminku je však zřejmé, že za její energií a mladistvým vzhledem nestojí jen disciplína a práce na sobě, ale také genetická výbava. Ostatně sama zpěvačka vše okomentovala s nadhledem a stručně: „Zdá se, že dobré geny.“