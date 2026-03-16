O víkendu se konalo předávání cen Český lev, což je událost, kterou si nikdo z hereckého světa nechce nechat ujít. Mezi pozvanými nechyběl ani Daniel Krejčík, který je oceňovaným, především divadelním, hercem. Řadu otazníků vzbudilo to, že dorazil bez svého manžela Jiřího Vymětala. Ten ho přitom na oficiální akce dosud často doprovázel.
Manželská krize? Daniel Krejčík mlží o vztahu s manželem Jiřím Vymětalem
Herec Daniel Krejčík minulý rok řekl ano svému partnerovi, řediteli olomoucké základní školy Jiřímu Vymětalovi. Dvojice si dávala svou lásku veřejně najevo, jenže v poslední době se spolu vůbec neobjevují.
„Není tady a víc bych to nerozebíral. Jsem tady se svojí agentkou,“ řekl stroze Krejčík na dotaz Blesku, kde je jeho partner. Spekulace o tom, že oblíbený herec a ředitel olomoucké základní školy procházejí partnerskou krizí, se objevily už před několika týdny, když z Krejčíkova profilu zmizely všechny společné fotografie a vyznání lásky. Když se ho redaktoři webu Super.cz na dění na jeho sociálních sítích zeptali, bez vysvětlení se snímky vrátily na své původní místo. Což však domněnky o trablech v ráji nijak nevyvrátilo.
Dvojice si řekla své ano během soukromého obřadu minulý rok 8. srpna na poli u Svatého kopečku, kam budoucí manželé přijeli na kole. Přítomni byli jen ti nejbližší přátelé a rodina, včetně herečky Jitky Schneiderové. O pár dní později proběhl další obřad v kostele, kde jim požehnala husitská farářka Martina Viktorie Kopecká. „Jsem ženatý už měsíc a pořád bych do toho šel znova. A s každým dalším dnem si víc uvědomuju, že tahle láska je ten největší příběh mého života. Největší štěstí? Říkat tomu mému hlavnímu člověku ‚manžel‘. Po měsíci manželství vím jistě, že to bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké jsem kdy udělal,“ rozplýval se herec pod svatbě.
Otázkou tak je, zda už je zamilovanosti opravdu konec. Jedna věc se však u Krejčíka změnila zcela jistě. Pouhý den před vyhlašováním filmových cen, mu totiž lékaři sundali z ruky sádru Krejčík měl začátek letošního roku velmi smolný. Napřed si přerazil nos a poté zlomil ruku. „Ruka je v pohodě a nos už taky. V životě by mě nenapadlo, že si zlomím nos během procházky. Jediný kámen a já na něj spadl nosem,“ řekl k tomu Daniel.